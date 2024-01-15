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Під Одесою всю ніч шукали дітей, які заблукали у катакомбах (фото, відео)

Під Одесою всю ніч шукали дітей, які заблукали у катакомбах (фото, відео)

15 січня пошукова група з поліції, рятувальників, громадських працівників і спелеологів завершила пошуки чотирьох підлітків, що зникли напередодні ввечері. Діти знайшлися у нерубайських катакомбах.

Про зникнення підлітків заявила мати однієї з дівчаток увечері 14 січня. Вона розповіла, що дочка з друзями пішла до нерубайських катакомбів, і досі не повернулася, повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Пізніше до поліції звернулися батьки ще трьох зниклих дітей. Як повідомили в поліції, загубилися 11-річна Кіра, 14-річна Маргарита, 15-річна Інна та 12-річний Ростислав.

Правоохоронці негайно розгорнули пошукову операцію, до якої залучили співробітників територіального підрозділу поліції, рятувальників, представників громадського формування «Нерубайський патруль», спелеологів та кінологів зі службовими собаками.

Насамперед поліцейські переглянули камери відеоспостереження, встановлені біля катакомб.

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Вранці 15 січня поліція повідомила, що дітей знайшли і вони почуваються добре.

У ДСНС повідомили, що протягом ночі обстежено 60 кілометрів тунелів катакомбів. Вранці дітей було знайдено. З дітьми та рідними працювали психологи.

Рятувальники показали, як відбувався пошук підлітків:

Нагадаємо, в Україні створили Tелеграм-канал з інформацією про загублених і знайдених дітей. За допомогою пошукової бази також можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

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