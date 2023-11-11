Під Одесою 2 години гасили масштабну пожежу: подробиці (відео, фото)

Чи може початися Третя світова війна? – думки експертів (вiдео) Після нападу ХАМАСу на Ізраїль світ знов заговорив про можливість початку Третьої світової війни, а деякі експерти й взагалі вважають, що глобальний конфлікт вже триває. Чи опиниться людство у пучині нового масштабного кровопролиття, яку роль у цьому грає російсько-українська війна та чи чекати нам застосування ядерної зброї? «Одеське життя» зібрало думки різних експертів з цього приводу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Майже пів мільйона користувачів: як зараз працює «єППО»? (вiдео) Восени 2022 року в Україні з’явився застосунок «єППО», який вже понад рік допомагає українським військовим захищати наше небо від ворога. Що змінилося у «єППО» за цей час і як їм вірно користуватися? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ