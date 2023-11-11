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Під Одесою 2 години гасили масштабну пожежу: подробиці (відео, фото)

Під Одесою 2 години гасили масштабну пожежу: подробиці (відео, фото)

Увечері п’ятниці, 10 листопада, у селі Нерубайському Одеського району Одеської області рятувальники ліквідували велику пожежу: там горіли три дерев’яні споруди.

За інформацією обласного управління ДСНС, вогонь поширювався дерев’яними спорудами досить швидко і, до того ж, була загроза вибуху газових балонів.

Площа загоряння становила 200 квадратних метрів. Його гасили понад дві години.

Пожежа у Нерубайському-2

Пожежа у Нерубайському-3

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Пожежа у Нерубайському-4

Пожежа у Нерубайському-5

Причина пожежі та збитки встановлюються.

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