Під Одесою 2 години гасили масштабну пожежу: подробиці (відео, фото)

Увечері п’ятниці, 10 листопада, у селі Нерубайському Одеського району Одеської області рятувальники ліквідували велику пожежу: там горіли три дерев’яні споруди.
За інформацією обласного управління ДСНС, вогонь поширювався дерев’яними спорудами досить швидко і, до того ж, була загроза вибуху газових балонів.
Площа загоряння становила 200 квадратних метрів. Його гасили понад дві години.
Обійшлося без загиблих та постраждалих.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Ще новини Одеси на тему:
- В Одесі їжа, що підгоріла, мало не вбила маленьку дитину;
- В Одесі горів фітнес-клуб: подробиці;
- На Таїрова гасили пожежу у шістнадцятиповерхівці: довелося евакуювати мешканців.