Перша світова війна: як почався один із найбільших військових конфліктів в історії

Приводом для початку конфлікту стало вбивство австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда. У війні брали участь 38 держав, які розділилися на два табори:

Центральні держави — Німецька, Австро-Угорська, Османська імперії та Болгарське царства;

Антанта — Російська імперія, Британська імперія, Французька республіка.

Під час війни загинуло понад десять мільйонів солдатів і мирних жителів. Офіційно військові дії закінчилися 11 листопада 1918 року.

Цікаві факти про Першу світову війну

Німці перші використовували вогнемети, які могли викидати полум’я на 40 м.

Майже 2/3 смертей у Першій світовій сталися в битвах. У попередніх конфліктах більшість людей помирали через інфекції.

Унаслідок конфлікту розпалися чотири імперії: Австро-Угорська, Німецька, Османська та Російська. Німеччина втратила власні колоніальні території.

Під час Першої Світової близько третини солдатів померли від іспанського грипу.

Артилерійські обстріли та міни створювали неймовірний шум. 1917 року вибухи за німецькою лінією фронту в Мессінській битві біля річки Іпр у Бельгії було чути в Лондоні, розташованому за 220 км звідти.

У Першій світовій війні собак використовували як посильних. Тварини переносили накази на лінію фронту в капсулах, прикріплених до тулуба. Також собаки допомагали прокладати телеграфні дроти.

У 1916 році в битві при Флер-Курселет використали перші танки.

Деякі американці були проти початкової відмови США брати участь у Першій світовій, тож вони вступали до Французького Іноземного легіону, британської або канадської армії. Група американських пілотів сформувала ескадрилью «Лафайєт», що стала частиною французьких військово-повітряних сил і одним із найсильніших військових підрозділів Західного фронту.

Після Першої світової війни Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву і Польщу оголосили незалежними державами.

Стівен Спілберг зняв приголомшливий фільм «Бойовий кінь», присвячений коням Першої світової війни. Головний герой Джоуї зміг залишитися живим, а ось мільйони тварин загинули від куль, снарядів, мін або були з’їдені людьми.

У роки війни фірма Procter & Gamble уклала вигідний контракт з американською армією на постачання бритв для солдатів. Після цього марка «Gilette» стала символом чоловічого догляду за тілом і найвідомішим бритвеним аксесуаром на планеті.

Голубів у Першій світовій війні тренували для аерофотозйомки.

У роки Першої світової війни французи, намагаючись заплутати німецьких льотчиків, побудували «підроблений Париж».

Фото: en.historylapse.org