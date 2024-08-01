Перша світова війна: як почався один із найбільших військових конфліктів в історії

Перша світова війна: як почався один із найбільших військових конфліктів в історії

Перша світова війна почалася 28 липня 1914 року. Це був один із найбільших військових конфліктів в історії людства.

Приводом для початку конфлікту стало вбивство австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда. У війні брали участь 38 держав, які розділилися на два табори:

  • Центральні держави — Німецька, Австро-Угорська, Османська імперії та Болгарське царства;
  • Антанта — Російська імперія, Британська імперія, Французька республіка.

Під час війни загинуло понад десять мільйонів солдатів і мирних жителів. Офіційно військові дії закінчилися 11 листопада 1918 року.

Цікаві факти про Першу світову війну

  • Німці перші використовували вогнемети, які могли викидати полум’я на 40 м.
  • Майже 2/3 смертей у Першій світовій сталися в битвах. У попередніх конфліктах більшість людей помирали через інфекції.
  • Унаслідок конфлікту розпалися чотири імперії: Австро-Угорська, Німецька, Османська та Російська. Німеччина втратила власні колоніальні території.
  • Під час Першої Світової близько третини солдатів померли від іспанського грипу.
  • Артилерійські обстріли та міни створювали неймовірний шум. 1917 року вибухи за німецькою лінією фронту в Мессінській битві біля річки Іпр у Бельгії було чути в Лондоні, розташованому за 220 км звідти.
  • У Першій світовій війні собак використовували як посильних. Тварини переносили накази на лінію фронту в капсулах, прикріплених до тулуба. Також собаки допомагали прокладати телеграфні дроти.
  • У 1916 році в битві при Флер-Курселет використали перші танки.
  • Деякі американці були проти початкової відмови США брати участь у Першій світовій, тож вони вступали до Французького Іноземного легіону, британської або канадської армії. Група американських пілотів сформувала ескадрилью «Лафайєт», що стала частиною французьких військово-повітряних сил і одним із найсильніших військових підрозділів Західного фронту.
  • Після Першої світової війни Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву і Польщу оголосили незалежними державами.
  • Стівен Спілберг зняв приголомшливий фільм «Бойовий кінь», присвячений коням Першої світової війни. Головний герой Джоуї зміг залишитися живим, а ось мільйони тварин загинули від куль, снарядів, мін або були з’їдені людьми.
  • У роки війни фірма Procter & Gamble уклала вигідний контракт з американською армією на постачання бритв для солдатів. Після цього марка «Gilette» стала символом чоловічого догляду за тілом і найвідомішим бритвеним аксесуаром на планеті.
  • Голубів у Першій світовій війні тренували для аерофотозйомки.
  • У роки Першої світової війни французи, намагаючись заплутати німецьких льотчиків, побудували «підроблений Париж».

Фото: en.historylapse.org

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