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Этот день в истории: как началась Первая мировая война?

Этот день в истории: как началась Первая мировая война?

Первая мировая война — один из самых крупных военных конфликтов в истории человечества — началась 28 июля 1914 года.

Поводом для начала конфликта послужило убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. В войне участвовали 38 государств, которые разделились на два лагеря:

  • Центральные державы  — Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царства;
  • Антанта — Российская империя, Британская империя, Французская республика.

Во время войны погибло более десяти миллионов солдат и мирных жителей. Официально военные действия закончились 11 ноября 1918 года.

Интересные факты о Первой мировой войне

  • Немцы первые использовали огнеметы, которые могли выбрасывать пламя на 40 м.
  • Почти 2/3 смертей в Первой мировой произошли в битвах. В предыдущих конфликтах большинство людей умирали из-за инфекций.
  • В результате конфликта распались четыре империи: Австро-Венгерская, Германская, Османская и Российская. Германия потеряла собственные колониальные территории.
  • Во время Первой Мировой около трети солдат скончались от испанского гриппа.
  • Артиллерийские обстрелы и мины создавали невероятный шум. В 1917 году взрывы за немецкой линией фронта в Мессинской битве у реки Ипр в Бельгии были слышны в Лондоне, расположенном в 220 км оттуда.
  • В Первой мировой войне собак использовали в качестве посыльных. Животные переносили приказы на линию фронта в капсулах, прикрепленных к туловищу. Также собаки помогали прокладывать телеграфные провода.
  • В 1916 году в битве при Флер-Курселет использовали первые танки.
  • Некоторые американцы были против первоначального отказа США участвовать в Первой мировой, поэтому они вступали во Французский Иностранный легион, британскую или в канадскую армии. Группа американских пилотов сформировала эскадрилью «Лафайет», ставшую частью французских военно-воздушных сил и одним из сильнейших военных подразделений Западного фронта.
  • После Первой мировой войны Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу объявили независимыми государствами.
  • Стивен Спилберг снял потрясающий фильм «Боевой конь», посвященный лошадям Первой мировой войны. Главный герой Джоуи  смог остаться живым, а вот миллионы животных погибли от пуль, снарядов, мин или были съедены людьми.
  • В годы войны фирма Procter & Gamble заключила выгодный контракт с американской армией на поставки бритв для солдат. После этого марка «Жиллетт» стала символом мужского ухода за телом и самым известным бритвенным аксессуаром на планете.
  • Голубей в Первой мировой войне тренировали для аэрофотосъемки.
  • В годы Первой мировой войны французы, пытаясь запутать немецких летчиков, построили «поддельный Париж».

Фото: en.historylapse.org

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Редакция ПРОФИЛЬ

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