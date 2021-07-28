Этот день в истории: как началась Первая мировая война?

Первая мировая война — один из самых крупных военных конфликтов в истории человечества — началась 28 июля 1914 года.

Поводом для начала конфликта послужило убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. В войне участвовали 38 государств, которые разделились на два лагеря:

Центральные державы — Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царства;

Антанта — Российская империя, Британская империя, Французская республика.

Во время войны погибло более десяти миллионов солдат и мирных жителей. Официально военные действия закончились 11 ноября 1918 года.

Интересные факты о Первой мировой войне

Немцы первые использовали огнеметы, которые могли выбрасывать пламя на 40 м.

Почти 2/3 смертей в Первой мировой произошли в битвах. В предыдущих конфликтах большинство людей умирали из-за инфекций.

В результате конфликта распались четыре империи: Австро-Венгерская, Германская, Османская и Российская. Германия потеряла собственные колониальные территории.

Во время Первой Мировой около трети солдат скончались от испанского гриппа.

Артиллерийские обстрелы и мины создавали невероятный шум. В 1917 году взрывы за немецкой линией фронта в Мессинской битве у реки Ипр в Бельгии были слышны в Лондоне, расположенном в 220 км оттуда.

В Первой мировой войне собак использовали в качестве посыльных. Животные переносили приказы на линию фронта в капсулах, прикрепленных к туловищу. Также собаки помогали прокладывать телеграфные провода.

В 1916 году в битве при Флер-Курселет использовали первые танки.

Некоторые американцы были против первоначального отказа США участвовать в Первой мировой, поэтому они вступали во Французский Иностранный легион, британскую или в канадскую армии. Группа американских пилотов сформировала эскадрилью «Лафайет», ставшую частью французских военно-воздушных сил и одним из сильнейших военных подразделений Западного фронта.

После Первой мировой войны Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу объявили независимыми государствами.

Стивен Спилберг снял потрясающий фильм «Боевой конь», посвященный лошадям Первой мировой войны. Главный герой Джоуи смог остаться живым, а вот миллионы животных погибли от пуль, снарядов, мин или были съедены людьми.

В годы войны фирма Procter & Gamble заключила выгодный контракт с американской армией на поставки бритв для солдат. После этого марка «Жиллетт» стала символом мужского ухода за телом и самым известным бритвенным аксессуаром на планете.

Голубей в Первой мировой войне тренировали для аэрофотосъемки.

В годы Первой мировой войны французы, пытаясь запутать немецких летчиков, построили «поддельный Париж».

Фото: en.historylapse.org