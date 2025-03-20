Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Семьи Глодан, 10-14,
- пр. Князя Я.Мудрого, 28-30.
Работы до 19.00:
- Героев Крут, 33, 33а, 45а,
- И. и Ю. Лип, 22, 26.
Работы до 20.00:
- Китобойная, 18-92,
- Шелухина, 1-33,
- Планетная, 38а,б,
- Черниговская, 3-6,
- переулок Климовича, 2 — 8,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок Василия Кричевского, 2-8,
- переулок Павла Чубинского, 3-7,
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Черниговский, 2-8.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Атамана Головатого, 102,
- Черноморского Казачества, 88-100.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Днестровская, 1-19,
- Сегедская, 1-3,
- пер. Лунный, 2,
- Овидиопольская дор, 3, 9, 9а,
- Луговая, 42-73,
- Кустанайская, 2-28,
- Овидиопольская, 1-26,
- Прирейковая, 21-50,
- Олеши, 10,11,13,
- переулок 1-2й Кустанайский, 1-4,
- пер. Азовский, 1-16,
- Сенная, 1-15,
- спуск Деволановский, 1,12,
- спуск Польский, 1-9,
- Польская,
- спуск Карантинный, 1,
- Литакова, 22,
- Кандинского, 1-36,
- Заднепровского, 3-32,
- пр. Шевченко, 8-9,
- Ланжероновская, 2,
- спуск Ланжероновский, 2,
- Строкатой, 5-8,
- Берестейская, 17-53,
- Вишни, 3-44,
- Столбовая, 17,
- Танкистов, 56-62.