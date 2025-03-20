Отключения света

Южный РЭС

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 17.00:

  • Семьи Глодан, 10-14,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 28-30.

Работы до 19.00:

  • Героев Крут, 33, 33а, 45а,
  • И. и Ю. Лип, 22, 26.

Работы до 20.00:

  • Китобойная, 18-92,
  • Шелухина, 1-33,
  • Планетная, 38а,б,
  • Черниговская, 3-6,
  • переулок Климовича, 2 — 8,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок Василия Кричевского, 2-8,
  • переулок Павла Чубинского, 3-7,
  • переулок Славы, 4-10,
  • переулок Черниговский, 2-8.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Атамана Головатого, 102,
  • Черноморского Казачества, 88-100.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Днестровская, 1-19,
  • Сегедская, 1-3,
  • пер. Лунный, 2,
  • Овидиопольская дор, 3, 9, 9а,
  • Луговая, 42-73,
  • Кустанайская, 2-28,
  • Овидиопольская, 1-26,
  • Прирейковая, 21-50,
  • Олеши, 10,11,13,
  • переулок 1-2й Кустанайский, 1-4,
  • пер. Азовский, 1-16,
  • Сенная, 1-15,
  • спуск Деволановский, 1,12,
  • спуск Польский, 1-9,
  • Польская,
  • спуск Карантинный, 1,
  • Литакова, 22,
  • Кандинского, 1-36,
  • Заднепровского, 3-32,
  • пр. Шевченко, 8-9,
  • Ланжероновская, 2,
  • спуск Ланжероновский, 2,
  • Строкатой, 5-8,
  • Берестейская, 17-53,
  • Вишни, 3-44,
  • Столбовая, 17,
  • Танкистов, 56-62.

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