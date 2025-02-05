ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт:
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-20:00:
- Ак. Філатова, 62/2,
- Вадатурського О., 1, 3, 11-65,
- Героїв Крут, 35-41,
- І.Рабіна, 6, 10,
- Новаторів, 13,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-11а.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Грецька, 12,
- Дігтярна, 12-21,
- Дерибасівська, 1, 3,
- Леха Качинського, 3, 4,
- Кіри Муратовой, 19-30,
- Польська, 4а, 5,
- Спірідонивська, 18/24,20, 26,28.
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