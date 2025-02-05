Отключения света
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт:

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-20:00:

  • Ак. Філатова, 62/2,
  • Вадатурського О., 1, 3, 11-65,
  • Героїв Крут, 35-41,
  • І.Рабіна, 6, 10,
  • Новаторів, 13,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-11а.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Грецька, 12,
  • Дігтярна, 12-21,
  • Дерибасівська, 1, 3,
  • Леха Качинського, 3, 4,
  • Кіри Муратовой, 19-30,
  • Польська, 4а, 5,
  • Спірідонивська, 18/24,20, 26,28.

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