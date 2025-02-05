Отключения света
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ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ:

Южный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • Ак. Филатова, 62/2,
  • Вадатурского А., 1, 3, 11-65,
  • Героев Крут, 35-41,
  • И.Рабина, 6, 10,
  • Новаторов, 13,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-11а.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Греческая, 12,
  • Дегтярная, 12-21,
  • Дерибасовская, 1, 3,
  • Леха Качинского, 3, 4,
  • Киры Муратовой, 19-30,
  • Польская, 4а, 5,
  • Спиридоновская, 18/24,20, 26,28.

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