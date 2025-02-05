ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ:
Южный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- Ак. Филатова, 62/2,
- Вадатурского А., 1, 3, 11-65,
- Героев Крут, 35-41,
- И.Рабина, 6, 10,
- Новаторов, 13,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-11а.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Греческая, 12,
- Дегтярная, 12-21,
- Дерибасовская, 1, 3,
- Леха Качинского, 3, 4,
- Киры Муратовой, 19-30,
- Польская, 4а, 5,
- Спиридоновская, 18/24,20, 26,28.
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