Новини Одеси та Одеської області

Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які сьогодні, 30 грудня, ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного і Північного РЕМ до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

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Роботи до 17.00:

  • Краснова, 11-14,
  • Довга, 93-123,
  • Костанді, 68-129,
  • Люстдорфська дор., 129-179,
  • Михайла Жука (Новгородська), 1-53,
  • Сумська, 65а,
  • Айвазовського, 3-102,
  • Волокидіна (Шолохова), 1-12,
  • пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2й Новгородський), 1-14,
  • пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2-12,
  • Львівська, 29-78,
  • Левітана, 59,61,
  • Наукова, 51-63,
  • пров. Козацький, 1-14,
  • пров. Характерників, 3-10,
  • пров. Кобзарський, 1-10,
  • пров. 2-3й Юннатів, 1-8,
  • пров. Трудовий, 1-8.

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Роботи до 19.00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська, 1-33,
  • Бориса Едуардса, 28-40,
  • Рівності, 84-104,195,
  • пров. 1й Рівності, 86,90,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дор., 106/37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Дачна, 4/2,
  • Рибальська, 20,
  • Варненська, 2-4, Г.Крут, 6-8.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Ч.Козацтва, 110, 110/298а.
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