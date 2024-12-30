Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які сьогодні, 30 грудня, ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного і Північного РЕМ до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Краснова, 11-14,
- Довга, 93-123,
- Костанді, 68-129,
- Люстдорфська дор., 129-179,
- Михайла Жука (Новгородська), 1-53,
- Сумська, 65а,
- Айвазовського, 3-102,
- Волокидіна (Шолохова), 1-12,
- пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2й Новгородський), 1-14,
- пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2-12,
- Львівська, 29-78,
- Левітана, 59,61,
- Наукова, 51-63,
- пров. Козацький, 1-14,
- пров. Характерників, 3-10,
- пров. Кобзарський, 1-10,
- пров. 2-3й Юннатів, 1-8,
- пров. Трудовий, 1-8.
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Роботи до 19.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська, 1-33,
- Бориса Едуардса, 28-40,
- Рівності, 84-104,195,
- пров. 1й Рівності, 86,90,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дор., 106/37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Дачна, 4/2,
- Рибальська, 20,
- Варненська, 2-4, Г.Крут, 6-8.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Ч.Козацтва, 110, 110/298а.