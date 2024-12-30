Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые сегодня, 30 декабря, ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного и Северного РЭС до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Краснова, 11-14,
- Долгая, 93-123,
- Костанди, 68-129,
- Люстдорфская дор, 129-179,
- Михаила Жука (Новгородская), 1-53,
- Сумская, 65а, Айвазовского, 3-102,
- Волокидина (Шолохова), 1-12,
- пер. Теофила Фраермана (пер. 2й Новгородский), 1-14,
- пер. Новгородский), 2-12,
- Львовская, 29-78,
- Левитана, 59,61,
- Научная, 51-63,
- переулок Казацкий, 1-14,
- переулок Характерников, 3-10,
- переулок Кобзарский, 1-10,
- переулок 2-3й Юннатов, 1-8,
- переулок Трудовой, 1-8.
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Работы до 19.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская, 1-33,
- Бориса Эдуардса, 28-40,
- Равенства, 84-104,195,
- переулок 1й Равенства, 86,90,197,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- Фонтанская дор., 106/37,40,
- переулок Янтарный, 6-8,
- Дачная, 4/2,
- Рыбальская, 20,
- Варненская, 2-4,
- Г.Крут, 6-8.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Ч.Казачества, 110, 110/298а.