Новости Одессы и Одесской области

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые сегодня, 30 декабря, ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного и Северного РЭС до вечера остались без света.

Южный РЭС

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Работы до 17.00:

  • Краснова, 11-14,
  • Долгая, 93-123,
  • Костанди, 68-129,
  • Люстдорфская дор, 129-179,
  • Михаила Жука (Новгородская), 1-53,
  • Сумская, 65а, Айвазовского, 3-102,
  • Волокидина (Шолохова), 1-12,
  • пер. Теофила Фраермана (пер. 2й Новгородский), 1-14,
  • пер. Новгородский), 2-12,
  • Львовская, 29-78,
  • Левитана, 59,61,
  • Научная, 51-63,
  • переулок Казацкий, 1-14,
  • переулок Характерников, 3-10,
  • переулок Кобзарский, 1-10,
  • переулок 2-3й Юннатов, 1-8,
  • переулок Трудовой, 1-8.

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Работы до 19.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская, 1-33,
  • Бориса Эдуардса, 28-40,
  • Равенства, 84-104,195,
  • переулок 1й Равенства, 86,90,197,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 92,
  • Фонтанская дор., 106/37,40,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • Дачная, 4/2,
  • Рыбальская, 20,
  • Варненская, 2-4,
  • Г.Крут, 6-8.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Ч.Казачества, 110, 110/298а.

 

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