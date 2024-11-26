Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного и Центрального РЭС во вторник, 26 ноября, остались без света до 19:00.
Южный РЭС
- Абрикосовая, 4-48, 45-105а,
- Академика Королева, 43(с корпусами), 45(с корпусами), 49-59,
- Бернардацци, 8, 8/корп.1,
- Д. Бурлюка (Гаршина),
- Дачная,
- Дубовая Роща,
- Китобойная, 77, 77В,
- Костанди,
- Хрустальная, 1-12а,
- Куприна, 9а,
- Львовская, 1,2, (с корпусами), 4-28,
- Ралли (Ляпидевского), 3-16,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 88-104,195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Липского (Толбухина),
- Чикаленко Евгения, 62/1, 62/2, 56/3,
- дорога Фонтанская,
- пер. 1-й Дачный,
- пер. 1-й Хрустальный, 4б,8б,
- пер. 1-й Равенства, 90,
- пер. 1-й,2-й, Украинский,
- пер. 2-й Костанди, 1-15,
- пер. 3-й Костанди, 1-11,
- пер. Абрикосовый,
- пер. Ванный,
- пер. Сони Делоне (пер. Гаршина),
- пер. Дачный,
- пер. Иподромный, 10,
- пер. Хрустальный, 5-10,
- пер. Летний,
- пер. Приморский, 1,3,3/корп.9,4 /корп.7,11,15,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Янтарный,
- просп. князя Ярослава Мудрого (просп. Академика Глушко), 11 (с корпусами).
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Центральный РЭС
- Иоганна Гена (Бажана),
- Богуна,
- Б. Арнаутская, 33-49,
- Композитора Вербицкого (О. Вронского),
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Малишевского (Гастело),
- Гимназическая,
- Гранатная,
- Канатная,72-78,
- Цветочная,
- Апрельская,
- Клименко, 25,33в,
- Колонтаевская, 5-39,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Кордонная,
- А. Косяченко,
- А. Станкова (Лейтенанта Шмидта), 4-17,
- М. Арнаутская, 36-48, 43-59,
- И. Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30- 54,
- А. Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а- 27,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Осипова, 37-45,50/52,
- Пантелеймоновская, 7, 9, 44-56,
- Платановая,
- Итальянская (Пушкинская), 41-71,
- Радостная, 114, 116,
- Ризовская, 25-38,
- Святослава Рихтера,
- Сельская,
- Г. Михайленко (Спартаковская),
- Текстильщиков,1-7,2-14,
- Т. Тесс, 1- 43, 2-60,
- Тинистая, 9/корп.12,
- Туристская,7-19, 8-18,
- Успенская, 61,
- Ференца Листа,
- переулок 1-й,2-й,
- Сиреневый,
- переулок Гранатный,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Короткий, 2,3,4,
- Ольги Благовидовой (Кострова),
- переулок Малиновский,7,
- переулок Мостовой, 1,2,2/корп.1,2 б,4,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- переулок К.Пигрова (Спартаковский),
- переулок Туристский, 2 -12б,
- проезд Сиреневый, 1-6.