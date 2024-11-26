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Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного и Центрального РЭС во вторник, 26 ноября, остались без света до 19:00.

Южный РЭС

  • Абрикосовая, 4-48, 45-105а,
  • Академика Королева, 43(с корпусами), 45(с корпусами), 49-59,
  • Бернардацци, 8, 8/корп.1,
  • Д. Бурлюка (Гаршина),
  • Дачная,
  • Дубовая Роща,
  • Китобойная, 77, 77В,
  • Костанди,
  • Хрустальная, 1-12а,
  • Куприна, 9а,
  • Львовская, 1,2, (с корпусами), 4-28,
  • Ралли (Ляпидевского), 3-16,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 88-104,195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Липского (Толбухина),
  • Чикаленко Евгения, 62/1, 62/2, 56/3,
  • дорога Фонтанская,
  • пер. 1-й Дачный,
  • пер. 1-й Хрустальный, 4б,8б,
  • пер. 1-й Равенства, 90,
  • пер. 1-й,2-й, Украинский,
  • пер. 2-й Костанди, 1-15,
  • пер. 3-й Костанди, 1-11,
  • пер. Абрикосовый,
  • пер. Ванный,
  • пер. Сони Делоне (пер. Гаршина),
  • пер. Дачный,
  • пер. Иподромный, 10,
  • пер. Хрустальный, 5-10,
  • пер. Летний,
  • пер. Приморский, 1,3,3/корп.9,4 /корп.7,11,15,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Янтарный,
  • просп. князя Ярослава Мудрого (просп. Академика Глушко), 11 (с корпусами).

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Центральный РЭС

  • Иоганна Гена (Бажана),
  • Богуна,
  • Б. Арнаутская, 33-49,
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского),
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Малишевского (Гастело),
  • Гимназическая,
  • Гранатная,
  • Канатная,72-78,
  • Цветочная,
  • Апрельская,
  • Клименко, 25,33в,
  • Колонтаевская, 5-39,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Кордонная,
  • А. Косяченко,
  • А. Станкова (Лейтенанта Шмидта), 4-17,
  • М. Арнаутская, 36-48, 43-59,
  • И. Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30- 54,
  • А. Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а- 27,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Осипова, 37-45,50/52,
  • Пантелеймоновская, 7, 9, 44-56,
  • Платановая,
  • Итальянская (Пушкинская), 41-71,
  • Радостная, 114, 116,
  • Ризовская, 25-38,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская,
  • Г. Михайленко (Спартаковская),
  • Текстильщиков,1-7,2-14,
  • Т. Тесс, 1- 43, 2-60,
  • Тинистая, 9/корп.12,
  • Туристская,7-19, 8-18,
  • Успенская, 61,
  • Ференца Листа,
  • переулок 1-й,2-й,
  • Сиреневый,
  • переулок Гранатный,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Короткий, 2,3,4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова),
  • переулок Малиновский,7,
  • переулок Мостовой, 1,2,2/корп.1,2 б,4,
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • переулок К.Пигрова (Спартаковский),
  • переулок Туристский, 2 -12б,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

 

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