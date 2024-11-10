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Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла 10 листопада

Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла 10 листопада

Сьогодні, в неділю, 10 листопада 2024 року, в Одесі деякі вулиці залишаться без світла через планові ремонтні роботи, що проводяться енергетиками.

За інформацією, яку оприлюднив Телеграм-канал «Одеса Офіційно», електропостачання не буде до вечора за наступними адресами (Центральний РЕМ):

  • Бажана, 5;
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 14, 21;
  • Генуезька, 1, 3А, 3В;
  • Кордонна, 2, 6, 27/а,28;
  • О. Вадатурського (Маршала Малиновського), 94, 105;
  • Ольги Благовидової, 13;
  • Платанова, 13, 20, 82, 87;
  • Радісна, 118;
  • Святослава Ріхтера, 6, 16, 95, 99,105;
  • Анни Михайленко (Спартаківська), 11, 29, 9, 4 а;
  • вул. Ференца Ліста (Єлина), 65;
  • пров. Курортний, 1, 1А, 1Б.

Роботи планується завершити до 17:00.

Вибір редакції: Серцеві напади та магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні, 10 листопада.

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