Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света 10 ноября

Сегодня, в воскресенье, 10 ноября 2024 года, в Одессе некоторые улицы останутся без света из-за плановых ремонтных работ, проводимых энергетиками.
По информации, которую обнародовал Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», электроснабжения не будет до вечера по следующим адресам (Центральный РЭС):
- Бажана, 5;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 14, 21;
- Генуэзская, 1, 3А, 3В;
- Кордонная, 2, 6, 27/а,28;
- О. Вадатурского (Маршала Малиновского), 94, 105;
- Ольги Благовидовой, 13;
- Платанова, 13, 20, 82, 87;
- Радостная, 118;
- Святослава Рихтера, 6, 16, 95, 99,105;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 11, 29, 9, 4 а;
- ул. Ференца Листа (Елина), 65;
- пер. Курортный, 1, 1А, 1Б.
Работы планируется завершить до 17:00.
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