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Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света 10 ноября

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света 10 ноября

Сегодня, в воскресенье, 10 ноября 2024 года, в Одессе некоторые улицы останутся без света из-за плановых ремонтных работ, проводимых энергетиками.

По информации, которую обнародовал Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», электроснабжения не будет до вечера по следующим адресам (Центральный РЭС):

  • Бажана, 5;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 14, 21;
  • Генуэзская, 1, 3А, 3В;
  • Кордонная, 2, 6, 27/а,28;
  • О. Вадатурского (Маршала Малиновского), 94, 105;
  • Ольги Благовидовой, 13;
  • Платанова, 13, 20, 82, 87;
  • Радостная, 118;
  • Святослава Рихтера, 6, 16, 95, 99,105;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 11, 29, 9, 4 а;
  • ул. Ференца Листа (Елина), 65;
  • пер. Курортный, 1, 1А, 1Б.

Работы планируется завершить до 17:00.

Выбор редакции: Сердечные приступы и магнитные бури: проверьте уровень опасности на сегодняшний день, 10 ноября.

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