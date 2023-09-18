Оновлений магазин АЛЛО в Одесі: від ноутбука до зарядної станції – все на Старосінній

Офлайн-мережа національного маркетплейсу АЛЛО продовжує не лише відновлюватися, а й оновлюватися. 18 серпня після переформатування та ремонту відчинив двері магазин АЛЛО в центрі Одеси за адресою: площа Старосінна, 1, 2/3. Тепер одесити знову можуть вибрати та купити тут смарттехніку, а також забрати своє онлайн-замовлення з allo.ua.

За цією адресою магазин АЛЛО працює в Одесі вже майже сім років – його було відкрито у середині жовтня 2016 року. Наразі його торгова зала площею понад 100 м² отримала новий дизайн у чорному кольорі – як і у більшості нових шоурумів мережі АЛЛО. Окрім нової кольорової гами, в приміщенні магазину оновлено бренд-зони Apple та Xiaomi – і це не єдині зміни. Відтепер відвідувачі мають більший вибір моделей телевізорів, адже суттєво розширено зону SMART TV. Також по-новому виглядають вхідна та касова зони.

В оновленому магазині представлено товари з основного асортименту мережі АЛЛО: планшети, ноутбуки, акустику, смартфони, електротранспорт, смартгодинники, фітнес-браслети, зарядні станції, павербанки, товари для геймінгу, роутери, автотовари, а також побутові гаджети – очищувачі повітря, обігрівачі, електрочайники, роботи-пилососи – та аксесуари від провідних виробників. Всі товари, які продаються в АЛЛО, завезено офіційно, на них поширюється гарантія та сервісне обслуговування.

В магазині АЛЛО клієнти можуть розрахуватися у готівковій чи безготівковій формі (банківська картка, Google Pay, Apple Pay), оплатити покупку частинами чи оформити банківський кредит на бажаний товар. За свої покупки в АЛЛО клієнти отримають оновлений та збільшений кешбек за програмою лояльності АЛЛО Гроші, щоб майбутні покупки стали ще вигіднішими.

В магазині є пункт видачі онлайн-замовлень, тому одесити можуть вказувати адресу оновленого АЛЛО на Старосінній для абсолютно безкоштовної доставки різноманітних товарів, замовлених з безпечного місця у зручному форматі на allo.ua чи у мобільному застосунку АЛЛО.

Магазин АЛЛО відчинений щодня без вихідних, з 09:00 до 19:00; при можливих блекаутах він продовжуватиме працювати автономно. Запрошуємо одеситів та гостей міста завітати в оновлений АЛЛО на Старосінній, 1, 2/3, щоб ознайомитися з асортиментом товарів та протестувати нові моделі гаджетів, які регулярно з’являються в мережі. Просто зараз можна потримати в руках цьогорічні моделі смартфонів HONOR, які нещодавно знову з’явилися на українському ринку, а трохи згодом – і найочікуваніші моделі лінійки iPhone 15 від Apple.

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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