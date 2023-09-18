Обновленный магазин АЛЛО в Одессе: от ноутбука до зарядной станции – всё на Старосенной

Офлайн-сеть национального маркетплейса АЛЛО продолжает не только восстанавливаться, но и обновляться. 18 августа после переформатирования и ремонта распахнул двери магазин АЛЛО в центре Одессы по адресу: площадь Старосенная, 1, 2/3. Теперь одесситы снова могут выбрать и купить тут смарт-технику, а также забрать свой онлайн-заказ с allo.ua.

По этому адресу магазин АЛЛО работает в Одессе уже почти семь лет – он был открыт в середине октября 2016 года. Сейчас его торговый зал площадью свыше 100 м² получил новый дизайн в черном цвете – как и у большинства новых шоурумов сети АЛЛО. Кроме новой цветовой гаммы, в помещении магазина обновлены бренд-зоны Apple и Xiaomi – и это не единственные изменения. Теперь посетители имеют больший выбор моделей телевизоров, ведь существенно расширена зона SMART TV. Также по-новому выглядят входная и кассовая зоны.

В обновленном магазине представлены товары из основного ассортимента сети АЛЛО: планшеты, ноутбуки, акустика, смартфоны, электротранспорт, смарт-часы, фитнес-браслеты, зарядные станции, пауэрбанки, товары для гейминга, роутеры, автотовары, а также бытовые гаджеты – очистители воздуха, обогреватели, электрочайники, роботы-пылесосы – и аксессуары от ведущих производителей. Все товары, продающиеся в АЛЛО, завезены официально, на них распространяется гарантия и сервисное обслуживание.

В магазине АЛЛО клиенты могут рассчитаться в наличной или безналичной форме (банковская карта, Google Pay, Apple Pay), оплатить покупку частями или оформить кредит на желаемый товар. За свои покупки в АЛЛО клиенты получают обновленный и увеличенный кешбэк по программе лояльности АЛЛО Гроші, чтобы будущие покупки стали более выгодными.

В магазине есть пункт выдачи онлайн-заказов, поэтому одесситы могут указывать адрес обновленного АЛЛО на Старосенной для абсолютно бесплатной доставки разнообразных товаров, заказанных из безопасного места в удобном формате на allo.ua или в мобильном приложении АЛЛО.

Магазин АЛЛО открыт ежедневно без выходных, з 09:00 до 19:00; при возможных блэкаутах он будет продолжать работать автономно. Приглашаем одесситов и гостей города посетить обновленный АЛЛО на Старосенной, 1, 2/3, чтобы познакомиться с ассортиментом товаров и протестировать новые модели гаджетов, регулярно появляющихся в сети. Прямо сейчас можно подержать в руках выпущенные в этом году модели смартфонов HONOR, которые недавно снова появились на украинском рынке, а немного позже – и самые ожидаемые модели линейки iPhone 15 от Apple.

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

Allo.ua – тицяй що хочеш!