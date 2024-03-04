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В Одесі вибухи та стрілянина: за якими маршрутами місто атакують дрони (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Одесі вибухи та стрілянина: за якими маршрутами місто атакують дрони (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

4 березня 2024 року, перед опівночі, Одесу знову атакували російські дрони. Жителі міста почули гучну стрілянину та вибухи. Нагадуємо, що найкращий спосіб зберегти здоров’я і життя – спуститися в укриття. У крайньому випадку, у себе вдома переміститися в приміщення без вікон, наприклад в коридор.

Російські агресори вирішили, що п’ятеро вбитих 2 березня одеських дітей для них мало. І вони знову атакували місто. Сьогоднішня атака повторює схему попереднього нальоту – безпілотники з моря заходять до Одеси через північні передмістя – села Фонтанка та Крижанівка. Потім через селище Котовського вздовж Миколаївської дороги намагаються прорватися до центру міста.

Ще один шлях “Шахедів” – пролетіти від Фонтанки до Красносілки, перетнути Куяльницький лиман у напрямку Латівки, щоб потім розвернутися у бік Одеси та зайти з боку, протилежного морю.

Але й південна частина Одеси не залишається у спокої. Дрони намагаються обходити місто з боку Чорноморська, також з метою зайти “з тилу” через Таїрова та Черьомушки, якщо вважати морське узбережжя лінією фронту. Яке нею і є найсправді, навіть за заявами офіційних військових спікерів.

Рідше трапляються атаки “в лоб”, коли “Шахед” прямо з моря летить у напрямку центру. Зазвичай, в цьому разі ціллю ворога є порт.

ОНОВЛЕНО о 0:40

Особливість атаки в ніч з 4 на 5 березня – постійні маневри дронів. Російські безпілотники постійно змінюють напрямок польоту з півночі на південь міста і назад. Періодично намагаються заходити на центр. Також моніторингові канали зазначають, що останні атаки “Шахедів” проходять на гранично низькій висоті та з меншою, ніж зазвичай швидкістю. Імовірною причиною називають те, що у них збільшили розмір бойової частини, тому такі безпілотники стали набагато небезпечнішими.

Є повідомлення про збиття. Інформації про прильоти поки що не надходило.

ОНОВЛЕНО о 02:00

Приблизно о 1:40 в моніторингових каналах з’явилися повідомлення, що більше безпілотників в одеському небі немає. Інформації про прильоти, жертви та руйнування до цього часу не надходило. Зазначимо, що цей наліт був одним із наймасовіших. “Шехедів” точно було понад десяток. Ну, а точну цифру чекаємо від Повітряних сил ЗСУ.

Зараз одесити чекають відбою повітряної тривоги.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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