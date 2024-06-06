Одесу атакували російські дрони – чутно стрілянину та вибухи (ОНОВЛЕНО)

Кулеметні черги та розриви зенітних снарядів над північними передмістями Одеси, разом із характерним дзижчанням безпілотника, пролунали ще до оголошення тривоги.

Незабаром, о 23:37, було оголошено повітряну тривогу і зазвучали сирени, які попереджають про небезпеку.

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району перебувати в безпечних місцях до відбою через загрозу ударних безпілотників з моря.

А одеський міський голова Геннадій Труханов уточнив, що небезпека загрожує насамперед жителям Пересипського району та центру міста.

Інформації про можливі прильоти або збиття ворожих цілей до півночі ще не надходило.

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Усього моніторингові канали повідомляли про два дрони. Про долю одного з них нічого не повідомляється, а перший облетів довкола Одеси і тепер знову заходить на місто з півночі з боку моря.

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Попередньо – Шахед, який кружляв довкола міста збитий. Поки що загроз для Одеси немає. Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.

“Одеське Життя” стежить за ситацією і продовжує інформувати своїх читачів про те, що відбувається.