Одессу атаковали российские дроны — слышна стрельба и взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Пулеметные очереди и разрывы зенитных снарядов над северными пригородами Одессы, вместе с характерным жужжанием беспилотника, раздались еще до объявления тревоги.

Вскоре, в 23:37, была объявлена воздушная тревога и зазвучали сирены, предупреждающие об опасности.

Глава Одесской областной военной адмнистрации (ОВА) Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя в связи с угрозой ударных беспилотников из моря.

А одесский городской голова Геннадий труханов уточнил, что опасность угрожает в первую очередь, жителям Пересыпского района и центра города.

Информации о возможных прилетах или сбитии вражеских целей к полуночи еще не поступало.

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Всего мониторинговые каналы сообщали о двух дронах. О судьбе одного из них ничего не сообщается, а первый облетел вокруг Одессы и теперь снова заходит на город с севера со стороны моря.

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Предварительно — Шахед, круживший вокруг города сбит. Пока что угрозы для Одессы нет. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

«Одесская Жизнь» следит за ситацией и продолжает информаировать своих читателей о происходящем.