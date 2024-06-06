Одессу атаковали российские дроны — слышна стрельба и взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Одессу атаковали российские дроны — слышна стрельба и взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Незадолго перед полуночью 6 июня 2024 года российские агрессоры вновь атаковали Одессу беспилотниками-камикадзе типа шахед. Жители города слышат стрельбу и разрывы — так работают зенитная артиллерия и пулеметы. 

Пулеметные очереди и разрывы зенитных снарядов над северными пригородами Одессы, вместе с характерным жужжанием беспилотника, раздались еще до объявления тревоги. 

Вскоре, в 23:37, была объявлена воздушная тревога и зазвучали сирены, предупреждающие об опасности. 

Глава Одесской областной военной адмнистрации (ОВА) Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя в связи с угрозой ударных беспилотников из моря.

А одесский городской голова Геннадий труханов уточнил, что опасность угрожает в первую очередь, жителям Пересыпского района и центра города.

Информации о возможных прилетах или сбитии вражеских целей к полуночи еще не поступало.

Обновлено в 0:30

Всего мониторинговые каналы сообщали о двух дронах. О судьбе одного из них ничего не сообщается, а первый облетел вокруг Одессы и теперь снова заходит на город с севера со стороны моря.

Обновлено в 0:36

Предварительно — Шахед, круживший вокруг города сбит. Пока что угрозы для Одессы нет. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

«Одесская Жизнь» следит за ситацией и продолжает информаировать своих читателей о происходящем.

 

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