Одесу атакували авіаракетою: що відомо

О 15:53 городяни почули перший за сьогодні сигнал повітряної тривоги. За інформацією моніторингових Телеграм-каналів, у бік Одеси летіла керована авіаційна ракета.

«Може бути гучно!» – попередив одеситів канал «Миколаївський Ванек», який пов’язують із Миколаївською ОВА.

Також деякі Телеграм-канали повідомляли, що особливо уважними слід бути мешканцям центру Одеси (особливо району порту) та селища Котовського.

Пізніше дехто повідомив про вибух. Водночас у частині міста було тихо.

“В Одесі ніякого вибуху не було і, сподіваємося, не буде”, – пише з цього приводу “Курс Одеса”.

Але в будь-якому разі, незважаючи на те, що станом на 16:10 у небі над Одесою було локаційно чисто, покидати притулок до відбою тривоги рано.

А от на Одещині, як повідомляється, вибух цілком могли почути. Але офіційної інформації наразі немає.

Відбій повітряної тривоги дали о 16.33.