Одессу атаковали авиаракетой: что известно

В 15:53 горожане услышали первый за сегодняшний день сигнал воздушной тревоги. По информации мониторинговых Телеграм-каналов, в сторону Одессы летела управляемая авиационная ракета.

«Может быть громковато!» – предупредил одесситов канал «Николаевкий Ванёк», который связывают с Николаевской ОВА.

Также некоторые Телеграм-каналы сообщали, что особенно внимательными следует быть жителям центра Одессы (особенно района порта) и поселка Котовского.

Позже некоторые сообщили о взрыве. В то же время в части города было тихо.

«В Одессе никакого взрыва не было и, надеемся, не будет», – пишет по этому поводу «Курс Одесса».

Но в любом случае, несмотря на то, что по состоянию на 16:10 в небе над Одессой было локационно чисто, покидать укрытия до отбоя тревоги рано.

А вот в Одесской области, как сообщается, взрыв вполне могли услышать. Но официальной информации пока что нет.

Отбой воздушной тревоги дали в 16:33.