Опоздал на работу, шутка юмора
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Отже, середа… Як-то кажуть, екватор робочого тижня. А значить – наша сьогоднішня порція гумору буде, так би мовити, «тематичною».

Не бажаєте йти на роботу? Тоді подумайте: а може, у вас є вагома причина і зовсім туди не йти?

Кому можна не ходити на роботу

А хтось може запізнитися, причому цілком навіть із чистою совістю!

Кому можна запізнитися на роботу

А хтось точно так туди поспішає, так поспішає…

Людина поспішає на роботу

…А чому? А тому що йому там ціни нема!

Незамінний співробітник

А от на стару роботу краще не ходити! А то ось як буває…

Прийшов на стару роботу

Готуєтеся до співбесіди? Будьте готові відповідати на найкаверзніші питання:

На співбесіді

…Ну, наприклад, яка ви тварина?

Яка ви тварина

Ну, а насамкінець – така собі «молитва» на день:

"Молитва" на день

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