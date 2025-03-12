Отже, середа… Як-то кажуть, екватор робочого тижня. А значить – наша сьогоднішня порція гумору буде, так би мовити, «тематичною».

Не бажаєте йти на роботу? Тоді подумайте: а може, у вас є вагома причина і зовсім туди не йти?

А хтось може запізнитися, причому цілком навіть із чистою совістю!

А хтось точно так туди поспішає, так поспішає…

…А чому? А тому що йому там ціни нема!

А от на стару роботу краще не ходити! А то ось як буває…

Готуєтеся до співбесіди? Будьте готові відповідати на найкаверзніші питання:

…Ну, наприклад, яка ви тварина?

Ну, а насамкінець – така собі «молитва» на день:

А ще ви можете дізнатися: