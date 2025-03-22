дорослий чоловік
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сьогодні у нас такі меми:

  • про доросле життя,
  • про запис у щоденнику,
  • про рахунки за комуналку,
  • про не зовсім гарний вечір,
  • про роботу,
  • про рот та мозок.
доросле життя
запис у щоденнику
рахунок за комуналку
хтось дзвонить у двері
що робити на роботі

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