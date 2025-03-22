дорослий чоловік
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сегодня у нас такие мемы:

  • о взрослой жизни,
  • о записях в дневнике,
  • о счетах за коммунальные услуги,
  • о не совсем хорошем вечере,
  • о работе,
  • про рот и мозг.
доросле життя
запис у щоденнику
рахунок за комуналку
хтось дзвонить у двері
що робити на роботі

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме