Новини Одеси та Одеської області

Одеську область атакують балістикою: подробиці (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Одеську область атакують балістикою: подробиці (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Зранку, 17 квітня, російські окупанти атакують Одеську область ракетами. Триває бойова робота Сил протиповітряної оборони.

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 9:31. Через кілька хвилин в Одесі пролунав вибух.

Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. А керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер попередив про небезпеку для Одеси та Одеського району.

Попередньо, за повідомленнями моніторингових каналів, ракета припинила існування в межах Одеського району. Водночас у телеграм-каналах повідомляють про приліт, на місці якого видніється дим.

Повітряна тривога триває.

Офіційної інформації про атаку поки що не надходило.

Зазначимо, повітряну тривогу оголошено в більшості областей України. У Чернігові є загиблі та багато поранених після ракетних ударів по центру міста, заявив голова ОВА. Наразі вже почалася рятувальна операція.

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