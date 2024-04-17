Одеську область атакують балістикою: подробиці (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 9:31. Через кілька хвилин в Одесі пролунав вибух.

Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. А керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер попередив про небезпеку для Одеси та Одеського району.

Попередньо, за повідомленнями моніторингових каналів, ракета припинила існування в межах Одеського району. Водночас у телеграм-каналах повідомляють про приліт, на місці якого видніється дим.

Повітряна тривога триває.

Офіційної інформації про атаку поки що не надходило.

Зазначимо, повітряну тривогу оголошено в більшості областей України. У Чернігові є загиблі та багато поранених після ракетних ударів по центру міста, заявив голова ОВА. Наразі вже почалася рятувальна операція.