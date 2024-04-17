Одесскую область атакуют баллистикой: подробности (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 9:31. Через несколько минут в Одессе прозвучал взрыв.

Воздушные силы Украины сообщили об грозе применения баллистического вооружения. А руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер предупредил об опасности для Одессы и Одесского района.

Предварительно, по сообщениям мониторинговых каналов, ракета прекратила существование в пределах Одесского района. В тоже время в телеграм-каналах сообщают о прилете, на месте которого виднеется дым.

Воздушная тревога продолжается.

Официальной информации об атаке пока не поступало.

Отметим, воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины. В Чернигове есть погибшие и много раненых после ракетных ударов по центру города, заявил глава ОВА. На данный момент уже началась спасательная операция.