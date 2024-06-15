Одеський Французький бульвар на якийсь час став Венеціанським – відеофакт

Цікавим відеофактом поділився Телеграм-канал “Одеське життя”.

“Французький бульвар сьогодні можна було тимчасово перейменовувати на Венеціанський”, – йдеться у коментарі до відео.

Варто нагадати, що це вже не перший дощовий червневий день в Одесі: так, сильна злива вже накривала наше місто 13 червня. Тоді «Одеське життя» розповідало, що в результаті традиційно попливла вулиця Балківська, а шквальний вітер повалив кілька дерев у центрі міста, зокрема на Дерибасівській.

До речі, прогноз синоптиків на завтрашній день також невтішний. Докладніший прогноз погоди на 16 червня «Одеське життя» представить трохи пізніше.

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