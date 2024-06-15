Одесский Французский бульвар на время стал Венецианским – видеофакт

Интересным видеофактом поделился Телеграм-канал «Одеське життя».

«Французский бульвар сегодня можно было временно переименовывать в Венецианский», – говорится в комментарии к видео.

Стоит напомнить, что это уже не первый дождевой июньский день в Одессе: так, сильный ливень уже накрывал наш город 13 июня. Тогда «Одесская жизнь» рассказывала, что в результате традиционно поплыла улица Балковская, а шквальный ветер повалил несколько деревьев в центре города, в частности, на Дерибасовской.

Кстати, прогноз синоптиков на завтрашний день также неутешителен. Более подробный прогноз погоды на 16 июня «Одесская жизнь» представит немного позже.

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