Одеські волонтери влаштували весілля пораненому морпіху (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці військово-медичний волонтер Андрій Танцюра.

Він розказав, що сам Дмитро з Коростеня Житомирської області. На фронті вже майже рік. А поранення отримав на Лівому березі Херсонщини.

Дмитро розказав, що під Херсоном не закінчуються пекельні бої. Окупанти не економлять на снарядах. Кілька днів хлопців вистежував ворожий дрон. Але вони не могли навіть окопатися – занадто близько вода на поверхні. Тому так бійці у воді й спали.

На третій день на позицію прилетіла міна, і 5 бійців з 12 отримали осколкові поранення. Хлопці самі наклали собі турнікети. Двох найважчих несли на носилках, Дмитро кілька кілометрів повз з пораненою ногою. Дорога, по якій проходила самоевакуація була під постійним обстрілом. Але їм вдалося дістатися Херсону на човні, а далі – Одеса.

В Одесі Дмитра прооперували. Ногу вдалося зберегти.

Відвідати Дмитра приїхала його кохана Юлія. Пара мріяла одружитися. Але оскільки вони далеко від рідних і знаходяться в чужому місті, одеські волонтери знову показали, що можуть все. І почали готувати свято для молодят.

На підготовку було лише кілька днів. Але волонтерам цього часу вистачило, аби подарувати закоханим свято та стати свідками народження сім’ї.

Бажаємо прожити разом довгі роки, не втративши гостроту почуттів і повагу один до одного! Будьте щасливі, насолоджуйтеся кожним моментом, прожитим разом, любіть і бережіть один одного! –

написав волонтер Андрій Танцюра.

Для допомоги військовим, які проходять лікування в одеських медзакладах, волонтер проводить постійні збори коштів. Адже у поранених немає часу чекати на ліки:

Реквізити для допомоги: Приватбанк 5363 5420 9887 8003 Танцюра А.В.

Монобанк 5375 4115 1018 2822 Танцюра А.В.

Посилання на Банку у Моно: https://send.monobank.ua/jar/49uxewxYnN

Для перерахувань з-за кордону: PayPal переказ на: [email protected]

Western Union або Money Gram: Tantsiura Andrii Odessa, Україна.