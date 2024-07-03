Одеські спортсмени здобули «золото» на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Загалом у чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби було представлено десять українських спортсменів. Серед них також були спортсмени з Одеси – Іван Янковський та Герман Бесараб. Саме одеситу Івану Янковському вдалося здобути золоту медаль першості.

– Іван пройшов чотири сутички: першу виграв у румуна, другу – у борця під нейтральним прапором, я знаю, що він із Білорусі, і півфінальну сутичку він виграв у борця з Азербайджану. А ось у фіналі Іван поборов вірменського борця, не відавши жодного бала супернику. На жаль, у Германа Бесараба, також чемпіона України, боротьба в цьому турнірі трошки не склалася. За рівного рахунку – 11-11 – він поступився борцю з Азербайджану,

– каже тренер Віктор Синявський.

Загалом наші борці греко-римського стилю за результатами змагань стали третіми в командному заліку, здобувши дві золоті та три бронзові медалі. Першою стала збірна Азербайджану, другою – Вірменія.

– Здобута нами золота медаль першості Європи з греко-римської боротьби – це не тільки гордість. Ця медаль нагорода за сумлінну та тяжку працюю, ну і, звісно, задоволення для душі, – коментує Віктор Синявський.

Борець Іван Янковський у греко-римському стилі вже дев’ять років. Він почав займатися з Віктором Синявським у вісім років, їхні тренування проходять у спорткомплексі «Локомотив». За цей час хлопець зумів досягти висот у спорті та став переможцем не однієї сутички. Наступний виступ Івана – чемпіонат світу з греко-римської боротьби, який

відбудеться в серпні в Йорданії. Також є надія, що в чемпіонаті візьме участь і Герман Бесараб.

Редакція «Одеського життя» підтримує наших спортсменів та бажає їм сил, щоб здобути перемогу на першості світу в серпні.