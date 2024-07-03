Одесские спортсмены завоевали «золото» на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Всего в чемпионате Европы по греко-римской борьбе было представлено десять украинских спортсменов. Среди них также были спортсмены из Одессы – Иван Янковский и Герман Бессараб. Именно одесситу Ивану Янковскому удалось завоевать золотую медаль первенства.

– Иван прошел четыре схватки: первую выиграл у румына, вторую – у борца под нейтральным флагом, я знаю, что он из Беларуси, и полуфинальную схватку он выиграл у борца из Азербайджана. А вот в финале Иван поборол армянского борца, не дав ни одного балла сопернику. К сожалению, у Германа Бесараба, также чемпиона Украины, борьба в этом турнире немного не сложилась. При равном счете – 11-11 – он уступил борцу из Азербайджана,

– говорит тренер Виктор Синявский.

В целом наши борцы греко-римского стиля по результатам соревнований стали третьими в командном зачете, одержав две золотые и три бронзовые медали. Первой стала сборная Азербайджана, второй – Армения.

– Полученная нами золотая медаль первенства Европы по греко-римской борьбе – это не только гордость. Эта медаль награда за добросовестный и тяжелый труд, ну и, конечно, удовольствие для души, – комментирует Виктор Синявский.

Борец Иван Янковский в греко-римской борьбе уже девять лет. Он начал заниматься с Виктором Синявским в восемь лет, их тренировки проходят в спорткомплексе Локомотив. За это время парень сумел добиться высот в спорте и стал победителем не одной схватки. Следующее выступление Ивана – чемпионат мира по греко-римской борьбе, который

состоится в августе в Иордании. Также есть надежда, что в чемпионате примет участие и Герман Бессараб.

Редакция «Одесской жизни» поддерживает наших спортсменов и желает им сил, чтобы победить на первенстве мира в августе.