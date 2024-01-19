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Одеські поліцейські збирали данину з підприємців на 7-му кілометрі

Одеські поліцейські збирали данину з підприємців на 7-му кілометрі

Двох поліцейських одного з відділів поліції Одеської області викрили у здирництві та щомісячних поборах із підприємців ринку «7 кілометр».

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, “вартові порядку” організували корупційну схему щодо отримання щомісячних хабарів від підприємців за перевезення товару територією Промтоварного ринку «7 км» для його зберігання та торгівлі. У разі відмови – товар погрожували вилучити.

“Тариф” становив 200 доларів США за кожен проїзд одного вантажного автомобіля на ринок.

Співробітників поліції затримали після отримання 30 тис. грн. поборів за два місяці безперешкодного ведення бізнесу.

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Під час обшуків за місцями проживання поліцейських вилучено гроші та чернові записи.

Наразі вирішуються питання повідомлення поліцейським про підозру та обрання запобіжного заходу.

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