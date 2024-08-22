Одеська Опера запрошує на фестиваль «Оксамитовий сезон»

Фестиваль обʼєднає 14 мистецьких подій серед яких будуть не лише премʼєрні оперні і балетні постановки минулого сезону, а й авторські програми та арт форум. Така подія – це прекрасна нагода представити нового головного диригента та молодих артистів, які будуть залучені у фестивальній програмі.

– У нас на чолі театру став новий музичний керівник, це диригент, заслужений артист України Василь Коваль, який пройшов конкурс і стрімко влився в наш колектив. Під його орудою проходить багато прекрасних подій – говорить Надія Бабич, генеральна директорка, художня керівниця театру.

Фестиваль розпочнеться в День Незалежності, 24 серпня, авторською програмою «Vlasne. Ukrainian Project. Нескорені & Непереможні». Це буде символічний музичний екскурс в неповторну історію української музики без міфів. На глядачів очікує концептуально і візуально стильна вистава, що за сенсами і змістом є антитезою будь-якої шароварщини.

– Програма дуже різноманітна, вона охоплює весь часовий спектр від барокової музики до сьогодення, відзначив Василь Коваль, головний диригент театру.

І дійсно, на сцені пролунають мелодії від Бортнянського до Вакарчука, обʼєднав таким чином архаїку та сучасність, класику й модерн.

В дні фестивалю відбудеться премʼєра. 29 серпня меломанів чекають в арт-просторі «Белʼєтаж імпреза» на концерті циклу «Нова музика України» «Музичний всесвіт Віталія Губаренка». Треба відзначити, що кожна програма цього циклу унікальна та звучить лише раз.

Серед премʼєр минулого, 214-го, сезону глядачі зможуть подивитися оперну виставу «Дон Паскуалє» (25 серпня), оперу «Cavalleria Rusticana» із запрошеним італійським солістом Альберто Профеті (30 серпня), вечір одноактних балетів «Танго полумʼя і льоду» з солістами балету Львівської опери (14 вересня), концерту програму «Італійські перлини» (15 вересня).

Новими відтінками заграють улюблені вистави глядачів із залученням зірок провідних театрів світу. Так, 31 серпня в балеті Адана «Жизель» буде грати Катерина Ханюкова (Англійський королевський балет). 1 вересня в опері «Аїда» на сцену вийде народна артистка України Людмила Монастирська. 7 вересня, в балеті «Дон Кіхот» та 14 вересня в програмі «Танго полумʼя і льоду» провідні партії виконають Ярина Котис та Олександр Омельченко, солісти балету Львівської опери.

Фестиваль «Оксамитовий сезон» відбудеться з 24 серпня по 15 вересня. Повну програму дивіться на фестивальній афіші театру.

Фото авторки