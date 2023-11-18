Вночі 18 листопада ворог атакував Україну «шахедами» – є влучення в Одеському районi

У ніч проти суботи, 18 листопада 2023 року, російські агресори атакували Україну безпілотними ударними дронами-камікадзе «Shahed-131/136». Є влучення в Одеському районі.
За повідомленням Сил оборони півдня України, Сили протиповітряної оборони знищили 8 «шахедів»: 6 – на території Миколаївської області та по одному – на Херсонщині та Одещині.
Загалом ліквідовано 29 із 38 ударних безпілотників.
На Одещині сталося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адміністративну будівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізували.
В результаті є один постраждалий – людина отримала поранення та її госпіталізували.