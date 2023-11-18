Вночі 18 листопада ворог атакував Україну «шахедами» – є влучення в Одеському районi

Війна, день 633: подробиці нічної атаки та втрати ворога У суботу, 18 листопада 2023, розпочалася шістсот тридцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Протести на Думській: чому одеситів просять “припинити кошмаріти” місцеву владу Людей, які в Одесі та по всій Україні виходять на пікети та вимагають від місцевої влади припинити недоречні під час війни витрати, почали звинувачувати в тому, що через них у місцевої влади забирають військовий ПДФО. Свій гнів слід спрямовувати виключно на центральну владу. В Одесі з цим не погоджуються, тому в суботу, 18 жовтня, небайдужі городяни знову вийдуть на Думську площу вимагати від влади більше виділяти коштів на потреби ЗСУ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ