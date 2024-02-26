Одеситка тікала до Молдови від російських ракет, але не проти російського паспорта (відео)

Видання з Молдови провело опитування на вулицях Кишинева, коли, на думку жителів Молдови, закінчиться війна в Україні. Серед тих, кому поставили це запитання, опинилася і юна одеситка. Відповідь дівчини здивувала багатьох.
Подібно до того, як «Одеське Життя» опитувало одеситів, журналісти інформаційного агентства NewsMaker (Молдова), підбиваючи підсумки двох років вторгнення російської федерації в сусідню Україну, запитали людей на вулицях Кишинева, коли, на їхню думку, закінчиться російська агресія. Думки у людей були різні, як і політичні симпатії. Але українців найбільше здивувала відповідь дівчини, яка представилася як одеситка.
«Я сама с Одессы. Я тут уже с зимы, хотя с начала войны я сюда приехала и тут была год. Я поступила в Одесский хореографический колледж, но так как поскольку начали очень сильно бомбить, мы приехали сюда и наше мнение такое: то, что нам все равно уже жить под каким гражданством, все равно, будет русский паспорт, украинский, главное, чтобы люди просто не умирали»
– розповіла дівчина.
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Також вона розповіла про свого батька, який, судячи з усього, служив у ЗСУ:
— Тяжело, потому что мой папа был военный, очень много было контузий и сейчас его списали из армии и сейчас он тоже тут, потому что уже просто три грыжи, зрение, ноги… уже все. Какая разница, что там будет, главное, чтобы дома стояли и дети не умирали, — подытожила одесситка.
«Одеське Життя» публікує повне відео колег із NewsMaker. Відповіді одеситки можна подивитися на часовій позначці 1 хвилина і 45 секунд.