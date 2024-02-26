Новини Одеси та Одеської області

Одеситка тікала до Молдови від російських ракет, але не проти російського паспорта (відео)

Одеситка тікала до Молдови від російських ракет, але не проти російського паспорта (відео)

Видання з Молдови провело опитування на вулицях Кишинева, коли, на думку жителів Молдови, закінчиться війна в Україні. Серед тих, кому поставили це запитання, опинилася і юна одеситка. Відповідь дівчини здивувала багатьох.

Подібно до того, як «Одеське Життя» опитувало одеситів, журналісти інформаційного агентства NewsMaker (Молдова), підбиваючи підсумки двох років вторгнення російської федерації в сусідню Україну, запитали людей на вулицях Кишинева, коли, на їхню думку, закінчиться російська агресія. Думки у людей були різні, як і політичні симпатії. Але українців найбільше здивувала відповідь дівчини, яка представилася як одеситка.

«Я сама с Одессы. Я тут уже с зимы, хотя с начала войны я сюда приехала и тут была год. Я поступила в Одесский хореографический колледж, но так как поскольку начали очень сильно бомбить, мы приехали сюда и наше мнение такое: то, что нам все равно уже жить под каким гражданством, все равно, будет русский паспорт, украинский, главное, чтобы люди просто не умирали»

– розповіла дівчина.

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Також вона розповіла про свого батька, який, судячи з усього, служив у ЗСУ:

— Тяжело, потому что мой папа был военный, очень много было контузий и сейчас его списали из армии и сейчас он тоже тут, потому что уже просто три грыжи, зрение, ноги… уже все. Какая разница, что там будет, главное, чтобы дома стояли и дети не умирали, — подытожила одесситка.

«Одеське Життя» публікує повне відео колег із NewsMaker. Відповіді одеситки можна подивитися на часовій позначці 1 хвилина і 45 секунд.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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