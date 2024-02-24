Завершиться не скоро, але жити треба: як налаштовані одесити після двох років повномасштабної війни (відео)

Володимир

Завершиться не скоро, ми перейшли до окопної війни, вона швидко не завершується, я думаю, років зо два ще. Спочатку в них був наступ, потім — у нас. Зараз ми загрузли в окопах і погода ще така, що танки не пройдуть, найлегший танк (важить) під 40 тонн, американський — під 60 тонн. Він навіть тут загрузне. Який наступ? Ось так і будемо один одного обстрілювати… Як їх погнали з Харкова і тут у нас на Півдні, був впевнений, що все завершиться швидше, а потім, звісно, зрозумів, що це надовго».

Олександр

Я думаю, що поки що триватиме. Чекаємо, нам головне, аби поставляли вчасно зброю. Аби не сталося так: ми стріляємо і раптово закінчилися снаряди. Треба зброя, постачання. І я думаю, ми переможемо! Ми войовнича нація, ми за своє воюємо, не за чуже. А путіна і його “шайку” на кремлівській стіні повісити треба за одне місце! Чесно, я не думав, що вони в спину нам ніж встромлять!»

Неоніла

Це не може вічно продовжуватись. Те, що вони не переможуть — у моєму розумінні це 200 відсотків! Мені не подобаються настрої багатьох одеситів, дуже багато проросійських. Дуже багато і думають по-різному».

Олександр

Це складне питання. Фраза президента «ми не готові її завершувати». Вона не завершиться. Народ готовий, всі хочуть якогось рішення. Ми не можемо через якусь причину, ми не хочемо, але ми не готові? Тому вона не завершиться, це реально моя думка. Всі не дурні люди знали, що буде війна, що все почнеться. Це ще в 90-х роках було зрозуміло. Я не військова людина, я не думав про це. Я просто працював».

Наталія

Думаю, може у 25-му, 26-му році. Вже не так, як минулого року, було важче, світло вимикали, а цього року, слава Богу, світло не вимикають. Дрони збивають, купол є, як в Ізраїлі. Трошки краще. Це все завдяки Європі. Дякуємо їм, якби не Європа — де б ми були? Сподіваємось, треба вже домовлятися. Там гинуть і тут гинуть».

Олена

Ми сподіваємось, що скоро, тому що про це всі блогери говорять. Взагалі ніхто не думав, що ця війна буде з братньою країною. Я не знаю… Може це комусь вигідно».

Ганна

Звісно, ми віримо, що війна закінчиться, що вона закінчиться скоро, але жити треба зараз, тому що хто, як не ми, буде і країну підіймати, і настрій, і патріотичний дух. Там вже від нас, можна сказати, частково залежить, закінчиться, не закінчиться, щось від нас, щось ні, але будемо мати позитивний погляд на це і позитивні думки».

Опитування проводила Катерина Волянська