Одесити пробігли 5 кілометрів на честь Дня Незалежності (фоторепортаж)

Забіг стартував на 13 станції Великого Фонтану, дистанція складала п’ять кілометрів для дорослих та 100 метрів для дітей.

Взяти участь у заході могли усі охочі. Єдина умова – сплатити благодійний внесок (діти від сплати звільнені) та одягнутися у форму, стилізовану під українську вишиванку.

За словами організатора забігу, керівника громадської організації «Одеса біжить» Валерія Кузнєцова, це перший повноцінний забіг в Одесі з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Цього року у забігу взяли участь понад 100 осіб – 85 дорослих та близько 30 дітей. Серед учасників були як професійні спортсмени, члени міських клубів легкої атлетики, для яких подібні заходи стали доброю традицією, так і просто любителі, а хтось спробували свої сили вперше.

На спортивному святі побував і фотокореспондент «Одеського життя» і ось які миттєвості зафіксував:

Також зазначимо, що «Забіг у вишиванках» відбувається у різних містах України, починаючи з 2014 року.