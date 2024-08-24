Новости Одессы и Одесской области

Одесситы пробежали 5 километров в честь Дня Независимости (фоторепортаж)

Одесситы пробежали 5 километров в честь Дня Независимости (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 24 августа 2024 года, в честь 33-й годовщины Независимости Украины, в Одессе состоялся традиционный благотворительный забег в вишиванках.

Забег стартовал на 13 станции Большого Фонтана, дистанция составляла пять километров для взрослых и 100 метров для детей.

Принять участие в мероприятии могли все желающие. Единственное условие – уплатить благотворительный взнос (дети от уплаты освобождены) и одеться в форму, стилизованную под украинскую вышиванку.

Забег в вышиванках в Одессе, старт
Забег в вышиванках в Одессе, участники
В Одессе состоялся благотворительный забег
Забег в вышиванках в Одессе, регистрация участников
Забег в вышиванках в Одессе, регистрация

По словам организатора забега, руководителя общественной организации «Одесса бежит» Валерия Кузнецова, это первый полноценный забег в Одессе с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

В этом году в забеге приняли участие более 100 человек – 85 взрослых и около 30 детей. Среди участников были как профессиональные спортсмены, члены городких клубов легкой атлетики, для которых подобные мероприятия стали добрлй традицией, так и просто любители, а кто-то попробовали свои силы в первый раз.

На спортивном празднике побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни» и вот какие фотомгновения запечатлел:

Забег в вышиванках в Одессе
Забег в вышиванках в Одессе, на 13-й Фонтана
Забег в вышиванках в Одессе, стартуют
Благотворительный забег в вышиванках в Одессе,
Забег в вышиванках в Одессе, 24 августа 2024
Забег в вышиванках в Одессе, гимн
Участники забега в Одессе
Забег в вышиванках в Одессе, финиш
Забег в вышиванках в Одессе, у финишной черты

Также отметим, что «Забег в вышиванках» проходит в разных городах Украины, начиная с 2014 года.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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