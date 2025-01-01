Одесити перемогли у всеукраїнському освітньому конкурсі

Про це повідомили у Міністерстві освіти, яке і організувало це змагання.

Його мета – обрати найкращі авторські методики роботи зі школярами, які дозволять зацікавити дітей краще навчатись та глибше вивчати обрані напрямки знань, зменшити освітні втрати від ковіду та війни, коли діти втратили можливість спокійно займатись в школі та були вимушені перейти на онлайн-навчання.

Педагоги закладів позашкільної освіти представили рукописи навчальних програм та посібників з патріотичного виховання, наукових досліджень, альтернативних підходів до викладання різних дисциплін, корисної організації вільного часу школярів.

Серед переможців конкурсу є і одесити – співробітники обласного гуманітарного центру позашкільної освіти. Зокрема, відзначено рукописи навчальних програм Жанни Кореневої та Ірини Гусак «Біологія тварин з основами ветеринарної медицини», Наталі Павлищевої «На хвилі театру».

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