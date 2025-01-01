Новости Одессы и Одесской области

Одесситы победили во всеукраинском образовательном конкурсе

Одесситы победили во всеукраинском образовательном конкурсе

В конце декабря 2024 были подведены итоги Всеукраинского конкурса рукописей учебной литературы для внешкольных учебных заведений.

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Об этом сообщили в Министерстве образования, которое и организовало это соревнование.

Его цель – выбрать лучшие авторские методики работы со школьниками, которые позволят заинтересовать детей лучше учиться и глубже изучать выбранные направления знаний, уменьшить образовательные потери от войны и войны, когда дети потеряли возможность спокойно заниматься в школе и были вынуждены перейти на онлайн-обучение.

Педагоги заведений внешкольного образования представили рукописи учебных программ и пособий по патриотическому воспитанию, научным исследованиям, альтернативным подходам к преподаванию различных дисциплин, полезной организации свободного времени школьников.

Среди победителей конкурса есть и одесситы – сотрудники областного гуманитарного центра внешкольного образования. В частности, отмечены рукописи учебных программ Жанны Корневой и Ирины Гусак «Биология животных с основами ветеринарной медицины», Наталии Павлищевой «На волне театра».

Читайте также: Одесские школьники могут наверстать образовательную программу в специальных центрах.

Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ
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