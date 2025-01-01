Одесситы победили во всеукраинском образовательном конкурсе

Об этом сообщили в Министерстве образования, которое и организовало это соревнование.

Его цель – выбрать лучшие авторские методики работы со школьниками, которые позволят заинтересовать детей лучше учиться и глубже изучать выбранные направления знаний, уменьшить образовательные потери от войны и войны, когда дети потеряли возможность спокойно заниматься в школе и были вынуждены перейти на онлайн-обучение.

Педагоги заведений внешкольного образования представили рукописи учебных программ и пособий по патриотическому воспитанию, научным исследованиям, альтернативным подходам к преподаванию различных дисциплин, полезной организации свободного времени школьников.

Среди победителей конкурса есть и одесситы – сотрудники областного гуманитарного центра внешкольного образования. В частности, отмечены рукописи учебных программ Жанны Корневой и Ирины Гусак «Биология животных с основами ветеринарной медицины», Наталии Павлищевой «На волне театра».

Читайте также: Одесские школьники могут наверстать образовательную программу в специальных центрах.