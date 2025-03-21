Комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення» отримала вантаж від Благодійного фонду «Solidarity». У складі гуманітарної допомоги — 68 мобільних обігрівачів різної потужності. Крім того, до комплекту додали рідке паливо для їхньої роботи.

Доставка відбулася в Одесі, де вантаж уже прийняли для подальшого розподілу. Обігрівачі призначені для забезпечення теплом у складних умовах, що особливо актуально для міста в цей період. Точні дати використання та розподілу допомоги поки не уточнюються.

Представники комунальної установи висловили подяку партнерам із фонду «Solidarity» за підтримку. Ця допомога стала частиною співпраці між організаціями для покращення умов життя в Одесі.

Раніше ми повідомляли, що Одеса пройшла перший етап у черзі на комфортабельні автобуси від міст-побратимів.