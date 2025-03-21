Коммунальное учреждение «Городской центр гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения» получила груз от Благотворительного фонда «Solidarity». В составе гуманитарной помощи — 68 мобильных обогревателей различной мощности. Кроме того, в комплект добавили жидкое топливо для их работы.

Доставка состоялась в Одессе, где груз уже приняли для дальнейшего распределения. Обогреватели предназначены для обеспечения теплом в сложных условиях, что особенно актуально для города в этот период. Точные даты использования и распределения помощи пока не уточняются.

Представители коммунального учреждения выразили благодарность партнерам из фонда «Solidarity» за поддержку. Эта помощь стала частью сотрудничества между организациями для улучшения условий жизни в Одессе.

Ранее мы сообщали, что Одесса прошла первый этап в очереди на комфортабельные автобусы от городов-побратимов.