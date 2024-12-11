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Одеса без світла: оновлений список відключень на сьогодні

Одеса без світла: оновлений список відключень на сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі сьогодні, 11 грудня, багато абонентів Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дор., 2-49,
  • Абрикосова, 4-105,
  • Ак.Філатова, 1-7/3,
  • Березова, 2-48,
  • М. Куліша (Ванцетті), 1-54,
  • Варненська, 1-25,
  • Ждахи (Васнецова), 1-27,
  • Вертелецького, 47В, 68-В,
  • Є. Танцюри (Генерала Петрова), 2-10,
  • Г. Крут, 1-8,
  • Бориса Нечерди (Глазунова), 1-16,
  • Дачна, 4/2,
  • Дмитріївська (Д. Донського), 14-115,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Жаботинського, 48-81,
  • Жасмінна, 1-16а,
  • Інглезі, 2/корп.1,2,
  • Китобійна, 48а-110,
  • Комарова, 2-41,
  • Левітана, 59а,
  • Левкоєва, 1-32в,
  • Лігінська (Макаренка) , 1-33,
  • Лінійна, 2-10,
  • Люстдорфська дор., 55-155,
  • Маршрутна, 1-9,
  • Сергія Шелухина (О. Невського), 44а,
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 31-70,
  • Б. Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Планетна, 26а-101,
  • Прорізна, 1-23,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-195,
  • Рожева, 1-40б,
  • Ромашкова, 5-71,
  • Рясна, 23-111,
  • Сакко, 1-26,
  • Світанку, 1-79а,
  • Дитяча (Сибірська), 1-6,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Наукова (Шишкіна), 58/1, 58/корп.2, 60, 63в,
  • Дор.Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Аеродромний, 1-5,
  • пров. 1-й В.Кандинського, 17,
  • пров. 1-й Глазунова, 1а,
  • пров. 1-й Кандинського В., 1-22,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. 1-й Тупиковий, 1-5,
  • пров. 2-й Аеродромний, 3-12б,
  • пров. М. Слабченка (пров. 2-й Васнецова), 3-12а,
  • пров. 2-й Глазунова, 5,
  • пров. 2-й Кандинського, 1-19,
  • пров. 2-й Рясний, 2-20,
  • пров. 2-й Тупиковий, 1а-32,
  • пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,
  • пров. 3-й Кандинського, 1-18,
  • пров. П. Чубинського (4-й О. Невського), 7б,7в,
  • пров. 4-й Ульянівський, 1-16,
  • пров. 5-й Кандинського В., 14а, 19,
  • пров. Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва), 2, 5,
  • пров. 5-й Ульянівський, 1-19,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Авіаторів, 3-17,
  • пров. Березовий, 1-2,
  • пров. Гіацинтовий (пров. Ванцетті), 7, 13,
  • пров. Глазунова, 3а, 4,
  • пров. Південний, 1-28,
  • пров. Прорізний, 27,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Тупиковий, 7,
  • пров. Ульянівський, 4, 15а,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • просп. Н. Сотні, 3а-3а/8,
  • тупик 1-й Аеродромний, 3.

Також ви можете дізнатися: Як діятимуть графіки відключення світла в Одесі у середу, 11 грудня

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Агрономічна, 118б-223,
  • Ак. Панкратової, 22-61,
  • Бадаєва, 1-72, Біляївська, 1-9,
  • Вапняна, 1-47,
  • Вапняне селище, 4-12,
  • Вітрогонова, 16-31,
  • В. Винниченка, 26-49а,
  • П. Клепацького (Гаріна), 17,
  • Геологічна, 9-23б,
  • Гордієнка, 31-70,
  • Гріна, 8-23,
  • Трусовська (Далекосхідна), 5-19б,
  • Мінаєвська (Декабристів), 2-50,
  • Дорожня, 17-40,
  • І. Мазепи, 8-43,
  • Кільцева, 1-12,
  • Котляревського, 1-23,
  • Коцюбинського, 1-21,
  • Ю. Крашевського (Крилова), 6а-21,
  • Кругова, 1-58,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Лавкова, 1-45,
  • Листяна, 10б,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 20,
  • Матюшенка, 25-58а,
  • Мацієвської, 1-44,
  • М. Міхновського, 3а- 63,
  • М. Грушевського, 50а, 52,
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 1-44а,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Нежданової, 64-147,
  • Шполянська (Нікітіна), 10-115,
  • Озерна, 1- 25,
  • Панкратової, 17-45,
  • Пасіонарні, 1-26,
  • П. Івахненка, 30,
  • Праведників світу, 12-78,
  • Промислова, 22,
  • Проценка, 1-26,
  • Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 3-44,
  • С. Хорошенко, 1-53, С. Ядова, 12-63а,
  • Слобідська, 1-44,
  • Соціальна, 12,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Степова, 1-31,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Тиха, 2-52,
  • Українська, 14,
  • Училищна, 22, 26,
  • Хавкіна, 1-51а,
  • Хімічна, 200-216,
  • Хуторська, 1-105в,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Шилова, 1-27,
  • Архітектора Нештурхи (Ширшова), 20-77,
  • Шкодова Гора, 2-15,
  • Ядова, 8-61,
  • пров. 1-й Вапняний, 1-11,
  • пров. 1-й Наявний, 3-7,
  • пров. 1-й Ювілейний, 1-7,
  • пров. 2-й Наявний, 1-12а,
  • пров. 2-й Ювілейний, 8а,14,
  • пров. 3-й Наявний, 1-9,
  • пров. 3-й Східчастий, 11,
  • пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
  • пров. 4-й Наявний, 2-7б,
  • пров. 5-й Деревообробний, 2-147,
  • пров. 5-й Наявний, 1-5,
  • пров. 6-й Наявний, 2-9,
  • пров. 7-й Наявний, 4-10,
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • пров. Кілевий, 1-9а,
  • пров. Круговий, 1а-13,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Любашовський, 1-19,
  • пров. Л.Гінзбург, 1-43,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14а,
  • пров. Оранжерейний, 1-43а,
  • пров. П. Калнишевського, 1-10,
  • пров. Севастопольський, 2-18,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • пров. Цементний, 6а,
  • пров. Шахтинський, 21-46,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. Ширяєвський, 21,28,
  • просп. Зелений, 1-21,
  • узвіз Латвійський, 1-27,
  • узвіз Мацієвської, 25а,
  • узвіз Слобідський, 27б, 29.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Ближні Млини, 97, 97а, 99,
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • В. Арнаутська, 33-55,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Гімназична, 3-30,
  • Єврейська, 50-58,
  • Й.Прибіка, 30-49,
  • Канатна, 72-78,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименка, 25,33в,
  • Ковальська, 19-55,
  • Кордонна, 25-74в,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7- 37а,
  • Косяченка О., 1-54/2,
  • Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17,
  • Кіри Муратової (Л. Толстого), 17, 19,
  • М. Арнаутська, 36-59,
  • М. Лисенка, 1а-27а,
  • Ніжинська, 64-79,
  • Новосельського, 84-110,
  • Вадима Корженка (Осипова), 37-56,
  • Пантелеймонівська, 7-56,
  • Платанова, 1-126,
  • Преображенська, 41-66,
  • Італійська (Пушкінська), 41-71,
  • Радісна, 114,116,
  • Садиковська, 21, 21/корп., 23,
  • Садова, 11,
  • С. Караванського (Жуковського), 39,
  • С. Ріхтера, 33-109,
  • Середньофонтанська, 27-51,
  • Сільська, 29-44,
  • Спірідонивська, 12-17,
  • Тесс Т., 1-43б,
  • Тираспольська, 1-12,
  • Троїцька, 45-60,
  • Туристська, 7а-15,
  • Успенська, 52-105,
  • пл. В.Холодної, 1, 3,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Нечипоренка, 4-14,
  • пров. Онілової, 3-28,
  • пров. Садовий, 3-11а,
  • пров. Середньофонтанський, 1б-22,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • просп. Українських Героїв, 27,
  • сквер Старобазарний, 3, 7.
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