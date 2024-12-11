Одеса без світла: оновлений список відключень на сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі сьогодні, 11 грудня, багато абонентів Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дор., 2-49,
- Абрикосова, 4-105,
- Ак.Філатова, 1-7/3,
- Березова, 2-48,
- М. Куліша (Ванцетті), 1-54,
- Варненська, 1-25,
- Ждахи (Васнецова), 1-27,
- Вертелецького, 47В, 68-В,
- Є. Танцюри (Генерала Петрова), 2-10,
- Г. Крут, 1-8,
- Бориса Нечерди (Глазунова), 1-16,
- Дачна, 4/2,
- Дмитріївська (Д. Донського), 14-115,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Жаботинського, 48-81,
- Жасмінна, 1-16а,
- Інглезі, 2/корп.1,2,
- Китобійна, 48а-110,
- Комарова, 2-41,
- Левітана, 59а,
- Левкоєва, 1-32в,
- Лігінська (Макаренка) , 1-33,
- Лінійна, 2-10,
- Люстдорфська дор., 55-155,
- Маршрутна, 1-9,
- Сергія Шелухина (О. Невського), 44а,
- Леся Курбаса (Петрашевського), 31-70,
- Б. Едуардса (Писарева), 28-40,
- Планетна, 26а-101,
- Прорізна, 1-23,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-195,
- Рожева, 1-40б,
- Ромашкова, 5-71,
- Рясна, 23-111,
- Сакко, 1-26,
- Світанку, 1-79а,
- Дитяча (Сибірська), 1-6,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Наукова (Шишкіна), 58/1, 58/корп.2, 60, 63в,
- Дор.Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Аеродромний, 1-5,
- пров. 1-й В.Кандинського, 17,
- пров. 1-й Глазунова, 1а,
- пров. 1-й Кандинського В., 1-22,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. 1-й Тупиковий, 1-5,
- пров. 2-й Аеродромний, 3-12б,
- пров. М. Слабченка (пров. 2-й Васнецова), 3-12а,
- пров. 2-й Глазунова, 5,
- пров. 2-й Кандинського, 1-19,
- пров. 2-й Рясний, 2-20,
- пров. 2-й Тупиковий, 1а-32,
- пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,
- пров. 3-й Кандинського, 1-18,
- пров. П. Чубинського (4-й О. Невського), 7б,7в,
- пров. 4-й Ульянівський, 1-16,
- пров. 5-й Кандинського В., 14а, 19,
- пров. Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва), 2, 5,
- пров. 5-й Ульянівський, 1-19,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Авіаторів, 3-17,
- пров. Березовий, 1-2,
- пров. Гіацинтовий (пров. Ванцетті), 7, 13,
- пров. Глазунова, 3а, 4,
- пров. Південний, 1-28,
- пров. Прорізний, 27,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Тупиковий, 7,
- пров. Ульянівський, 4, 15а,
- пров. Янтарний, 6-8,
- просп. Н. Сотні, 3а-3а/8,
- тупик 1-й Аеродромний, 3.
Також ви можете дізнатися: Як діятимуть графіки відключення світла в Одесі у середу, 11 грудня
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Агрономічна, 118б-223,
- Ак. Панкратової, 22-61,
- Бадаєва, 1-72, Біляївська, 1-9,
- Вапняна, 1-47,
- Вапняне селище, 4-12,
- Вітрогонова, 16-31,
- В. Винниченка, 26-49а,
- П. Клепацького (Гаріна), 17,
- Геологічна, 9-23б,
- Гордієнка, 31-70,
- Гріна, 8-23,
- Трусовська (Далекосхідна), 5-19б,
- Мінаєвська (Декабристів), 2-50,
- Дорожня, 17-40,
- І. Мазепи, 8-43,
- Кільцева, 1-12,
- Котляревського, 1-23,
- Коцюбинського, 1-21,
- Ю. Крашевського (Крилова), 6а-21,
- Кругова, 1-58,
- Крушельницького, 1-37,
- Лавкова, 1-45,
- Листяна, 10б,
- Котлєєвська (Ломоносова), 20,
- Матюшенка, 25-58а,
- Мацієвської, 1-44,
- М. Міхновського, 3а- 63,
- М. Грушевського, 50а, 52,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 1-44а,
- Молодіжна, 1-49,
- Нежданової, 64-147,
- Шполянська (Нікітіна), 10-115,
- Озерна, 1- 25,
- Панкратової, 17-45,
- Пасіонарні, 1-26,
- П. Івахненка, 30,
- Праведників світу, 12-78,
- Промислова, 22,
- Проценка, 1-26,
- Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 3-44,
- С. Хорошенко, 1-53, С. Ядова, 12-63а,
- Слобідська, 1-44,
- Соціальна, 12,
- Стельмаха, 2-44,
- Степова, 1-31,
- Тарутинська, 1-11,
- Тиха, 2-52,
- Українська, 14,
- Училищна, 22, 26,
- Хавкіна, 1-51а,
- Хімічна, 200-216,
- Хуторська, 1-105в,
- Цебриковська, 1-13а,
- Шилова, 1-27,
- Архітектора Нештурхи (Ширшова), 20-77,
- Шкодова Гора, 2-15,
- Ядова, 8-61,
- пров. 1-й Вапняний, 1-11,
- пров. 1-й Наявний, 3-7,
- пров. 1-й Ювілейний, 1-7,
- пров. 2-й Наявний, 1-12а,
- пров. 2-й Ювілейний, 8а,14,
- пров. 3-й Наявний, 1-9,
- пров. 3-й Східчастий, 11,
- пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
- пров. 4-й Наявний, 2-7б,
- пров. 5-й Деревообробний, 2-147,
- пров. 5-й Наявний, 1-5,
- пров. 6-й Наявний, 2-9,
- пров. 7-й Наявний, 4-10,
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- пров. Кілевий, 1-9а,
- пров. Круговий, 1а-13,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Любашовський, 1-19,
- пров. Л.Гінзбург, 1-43,
- пров. Мастерській, 1-11,
- пров. Новий, 1-14а,
- пров. Оранжерейний, 1-43а,
- пров. П. Калнишевського, 1-10,
- пров. Севастопольський, 2-18,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Цементний, 1-17,
- пров. Цементний, 6а,
- пров. Шахтинський, 21-46,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. Ширяєвський, 21,28,
- просп. Зелений, 1-21,
- узвіз Латвійський, 1-27,
- узвіз Мацієвської, 25а,
- узвіз Слобідський, 27б, 29.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Ближні Млини, 97, 97а, 99,
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- В. Арнаутська, 33-55,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Гімназична, 3-30,
- Єврейська, 50-58,
- Й.Прибіка, 30-49,
- Канатна, 72-78,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Клименка, 25,33в,
- Ковальська, 19-55,
- Кордонна, 25-74в,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7- 37а,
- Косяченка О., 1-54/2,
- Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17,
- Кіри Муратової (Л. Толстого), 17, 19,
- М. Арнаутська, 36-59,
- М. Лисенка, 1а-27а,
- Ніжинська, 64-79,
- Новосельського, 84-110,
- Вадима Корженка (Осипова), 37-56,
- Пантелеймонівська, 7-56,
- Платанова, 1-126,
- Преображенська, 41-66,
- Італійська (Пушкінська), 41-71,
- Радісна, 114,116,
- Садиковська, 21, 21/корп., 23,
- Садова, 11,
- С. Караванського (Жуковського), 39,
- С. Ріхтера, 33-109,
- Середньофонтанська, 27-51,
- Сільська, 29-44,
- Спірідонивська, 12-17,
- Тесс Т., 1-43б,
- Тираспольська, 1-12,
- Троїцька, 45-60,
- Туристська, 7а-15,
- Успенська, 52-105,
- пл. В.Холодної, 1, 3,
- пл. Соборна, 1,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Нечипоренка, 4-14,
- пров. Онілової, 3-28,
- пров. Садовий, 3-11а,
- пров. Середньофонтанський, 1б-22,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- просп. Українських Героїв, 27,
- сквер Старобазарний, 3, 7.