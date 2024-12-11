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Одесса без света: обновленный список отключений на сегодня

Одесса без света: обновленный список отключений на сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети сегодня,11 декабря, многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы до вечера остались без света.

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дор, 2-49,
  • Абрикосовая, 4-105,
  • Ак.Филатова, 1-7/3,
  • Березовая, 2-48,
  • М. Кулиша (Ванцетти), 1-54,
  • Варненская, 1-25,
  • Ждахи (Васнецова), 1-27,
  • Вертелецкого, 47В, 68-В,
  • Е. Танцюры (Генерала Петрова), 2-10,
  • Г. Крут, 1-8,
  • Бориса Нечерды (Глазунова), 1-16,
  • Дачная, 4/2,
  • Дмитриевская (Д. Донского), 14-115,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Жаботинского, 48-81,
  • Жасминная, 1-16а,
  • Инглези, 2/корп.1,2,
  • Китобойная, 48а-110,
  • Комарова, 2-41,
  • Левитана, 59а,
  • Левкоева, 1-32в,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Линейная, 2-10,
  • Люстдорфская дор, 55-155,
  • Маршрутная, 1-9,
  • Сергея Шелухина (А. Невского), 44а,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 31-70,
  • Б. Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Планетная, 26а-101,
  • Прорезная, 1-23,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-195,
  • Розовая, 1-40б,
  • Ромашковая, 5-71,
  • Обильная, 23-111,
  • Сакко, 1-26,
  • Рассвета, 1-79а,
  • Детская (Сибирская), 1-6,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Научная (Шишкина), 58/1, 58/корп.2, 60, 63в,
  • Дор.Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Аэродромный, 1-5,
  • пер. 1-й В.Кандинского, 17,
  • пер. 1-й Глазунова, 1а,
  • пер. 1-й Кандинского В., 1-22,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. 1-й Тупиковый, 1-5,
  • пер. 2-й Аэродромный, 3-12б,
  • пер. М. Слабченко (пер. 2-й Васнецова), 3-12а,
  • пер. 2-й Глазунова, 5,
  • пер. 2-й Кандинского, 1-19,
  • пер. 2-й Обильный, 2-20,
  • переулок 2-й Тупиковый, 1а-32,
  • переулок 3-й Аэродромный, 4-8а,
  • переулок 3-й Кандинского, 1-18,
  • переулок П. Чубинского (4-й А. Невского), 7б,7в,
  • переулок 4-й Ульяновский, 1-16,
  • переулок 5-й Кандинского В., 14а, 19,
  • переулок Кобзарский (переулок 5-й Тимирязева), 2, 5,
  • переулок 5-й Ульяновский, 1-19,
  • переулок Абрикосовый, 1-43,
  • переулок Авиаторов, 3-17,
  • переулок Березовый, 1-2,
  • переулок Гиацинтовый (переулок Ванцетти), 7, 13,
  • переулок. Глазунова, 3а, 4,
  • переулок Южный, 1-28,
  • переулок Прорезной, 27,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Тупиковый, 7,
  • переулок Ульяновский, 4, 15а,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • просп. Н. Сотни, 3а-3а/8,
  • тупик 1-й Аэродромный, 3.

Также вы можете узнать: Как будут действовать графики отключения света в Одессе в среду, 11 декабря

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Агрономическая, 118б-223,
  • Ак. Панкратовой, 22-61,
  • Бадаева, 1-72,
  • Беляевская, 1-9,
  • Известковая, 1-47,
  • Известковый поселок, 4-12,
  • Ветрогонова, 16-31,
  • В. Винниченко, 26-49а,
  • П. Клепацкого (Гарина), 17,
  • Геологическая, 9-23б,
  • Гордиенко, 31-70,
  • Грина, 8-23,
  • Трусовская (Дальневосточная), 5-19б,
  • Минаевская (Декабристов), 2-50,
  • Дорожная, 17-40,
  • И. Мазепы, 8-43,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Котляревского, 1-23,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Ю. Крашевского (Крылова), 6а-21,
  • Круговая, 1-58,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Лавкова, 1-45,
  • Листяная, 10б,
  • Котлеевская (Ломоносова), 20,
  • Матюшенко, 25-58а,
  • Мациевской, 1-44,
  • М. Михновского, 3а- 63,
  • М. Грушевского, 50а, 52,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 1-44а,
  • Молодежная, 1-49,
  • Неждановой, 64-147,
  • Шполянская (Никитина), 10-115,
  • Озерная, 1- 25,
  • Панкратовой, 17-45,
  • Пасионарной, 1-26,
  • П. Ивахненко, 30,
  • Праведников мира, 12-78,
  • Промышленная, 22,
  • Проценко, 1-26,
  • Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 3-44,
  • С. Хорошенко, 1-53,
  • С. Ядова, 12-63а,
  • Слободская, 1-44,
  • Социальная, 12,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Степная, 1-31,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Тихая, 2-52,
  • Украинская, 14,
  • Училищная, 22, 26,
  • Хавкина, 1-51а,
  • Химическая, 200-216,
  • Хуторская, 1-105в,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Шилова, 1-27,
  • Архитектора Нештурхи (Ширшова), 20-77,
  • Шкодова Гора, 2-15,
  • Ядовая, 8-61,
  • пер. 1-й Известковый, 1-11,
  • пер. 1-й Наличный, 3-7,
  • пер. 1-й Юбилейный, 1-7,
  • пер. 2-й Наличный, 1-12а,
  • переулок 2-й Юбилейный, 8а,14,
  • переулок 3-й Наличный, 1-9,
  • переулок 3-й Восточный, 11,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
  • переулок 4-й Наличный, 2-7б,
  • переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2-147,
  • переулок 5-й Наличный, 1-5,
  • переулок 6-й Наличный, 2-9,
  • переулок 7-й Наличный, 4-10,
  • пер. Агрономический, 1-8а,
  • пер. Килевый, 1-9а,
  • пер. Круговой, 1а-13,
  • пер. Крушельницкой, 1-5а,
  • пер. Любашовский, 1-19,
  • пер. Л.Гинзбург, 1-43,
  • пер. Мастерской, 1-11,
  • пер. Новый, 1-14а,
  • пер. Оранжерейный, 1-43а,
  • пер. П. Калнышевского, 1-10,
  • пер. Севастопольский, 2-18,
  • переулок Хуторской, 1-29,
  • переулок Цементный, 1-17,
  • переулок Цементный, 6а,
  • переулок Шахтинский, 21-46,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • переулок Ширяевский, 21,28,
  • просп. Зеленый, 1-21,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Мациевской, 25а,
  • спуск Слободской, 27б, 29.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Б. Арнаутская, 33-55,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Гимназическая, 3-30,
  • Еврейская, 50-58,
  • И. Прибика, 30-49,
  • Канатная, 72-78,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Клименко, 25,33в,
  • Ковальская, 19-55,
  • Кордонная, 25-74в,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7- 37а,
  • Косяченко А., 1-54/2,
  • Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17,
  • Киры Муратовой (Л. Толстого), 17, 19,
  • М. Арнаутская, 36-59,
  • М. Лысенко, 1а-27а,
  • Нежинская, 64-79,
  • Новосельского, 84-110,
  • Вадима Корженко (Осипова), 37-56,
  • Пантелеймоновская, 7-56,
  • Платанова, 1-126,
  • Преображенская, 41-66,
  • Итальянская (Пушкинская), 41-71,
  • Радостная, 114,116,
  • Садыковская, 21, 21/корп, 23,
  • Садовая, 11,
  • С. Караванского (Жуковского), 39,
  • С. Рихтера, 33-109,
  • Среднефонтанская, 27-51,
  • Сельская, 29-44,
  • Спиридоновская, 12-17,
  • Тесс Т., 1-43б,
  • Тираспольская, 1-12,
  • Троицкая, 45-60,
  • Туристская, 7а-15,
  • Успенская, 52-105,
  • пл. В.Холодной, 1, 3,
  • пл. Соборная, 1,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Нечипоренко, 4-14,
  • переулок Ониловой, 3-28,
  • переулок Садовый, 3-11а,
  • переулок Среднефонтанский, 1б-22,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • просп. Украинских Героев, 27,
  • сквер Старобазарный, 3, 7.

 

 

 

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