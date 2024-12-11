Одесса без света: обновленный список отключений на сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети сегодня,11 декабря, многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дор, 2-49,
- Абрикосовая, 4-105,
- Ак.Филатова, 1-7/3,
- Березовая, 2-48,
- М. Кулиша (Ванцетти), 1-54,
- Варненская, 1-25,
- Ждахи (Васнецова), 1-27,
- Вертелецкого, 47В, 68-В,
- Е. Танцюры (Генерала Петрова), 2-10,
- Г. Крут, 1-8,
- Бориса Нечерды (Глазунова), 1-16,
- Дачная, 4/2,
- Дмитриевская (Д. Донского), 14-115,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Жаботинского, 48-81,
- Жасминная, 1-16а,
- Инглези, 2/корп.1,2,
- Китобойная, 48а-110,
- Комарова, 2-41,
- Левитана, 59а,
- Левкоева, 1-32в,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Линейная, 2-10,
- Люстдорфская дор, 55-155,
- Маршрутная, 1-9,
- Сергея Шелухина (А. Невского), 44а,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 31-70,
- Б. Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Планетная, 26а-101,
- Прорезная, 1-23,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-195,
- Розовая, 1-40б,
- Ромашковая, 5-71,
- Обильная, 23-111,
- Сакко, 1-26,
- Рассвета, 1-79а,
- Детская (Сибирская), 1-6,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Научная (Шишкина), 58/1, 58/корп.2, 60, 63в,
- Дор.Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Аэродромный, 1-5,
- пер. 1-й В.Кандинского, 17,
- пер. 1-й Глазунова, 1а,
- пер. 1-й Кандинского В., 1-22,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. 1-й Тупиковый, 1-5,
- пер. 2-й Аэродромный, 3-12б,
- пер. М. Слабченко (пер. 2-й Васнецова), 3-12а,
- пер. 2-й Глазунова, 5,
- пер. 2-й Кандинского, 1-19,
- пер. 2-й Обильный, 2-20,
- переулок 2-й Тупиковый, 1а-32,
- переулок 3-й Аэродромный, 4-8а,
- переулок 3-й Кандинского, 1-18,
- переулок П. Чубинского (4-й А. Невского), 7б,7в,
- переулок 4-й Ульяновский, 1-16,
- переулок 5-й Кандинского В., 14а, 19,
- переулок Кобзарский (переулок 5-й Тимирязева), 2, 5,
- переулок 5-й Ульяновский, 1-19,
- переулок Абрикосовый, 1-43,
- переулок Авиаторов, 3-17,
- переулок Березовый, 1-2,
- переулок Гиацинтовый (переулок Ванцетти), 7, 13,
- переулок. Глазунова, 3а, 4,
- переулок Южный, 1-28,
- переулок Прорезной, 27,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Тупиковый, 7,
- переулок Ульяновский, 4, 15а,
- переулок Янтарный, 6-8,
- просп. Н. Сотни, 3а-3а/8,
- тупик 1-й Аэродромный, 3.
Также вы можете узнать: Как будут действовать графики отключения света в Одессе в среду, 11 декабря
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Агрономическая, 118б-223,
- Ак. Панкратовой, 22-61,
- Бадаева, 1-72,
- Беляевская, 1-9,
- Известковая, 1-47,
- Известковый поселок, 4-12,
- Ветрогонова, 16-31,
- В. Винниченко, 26-49а,
- П. Клепацкого (Гарина), 17,
- Геологическая, 9-23б,
- Гордиенко, 31-70,
- Грина, 8-23,
- Трусовская (Дальневосточная), 5-19б,
- Минаевская (Декабристов), 2-50,
- Дорожная, 17-40,
- И. Мазепы, 8-43,
- Кольцевая, 1-12,
- Котляревского, 1-23,
- Коцюбинского, 1-21,
- Ю. Крашевского (Крылова), 6а-21,
- Круговая, 1-58,
- Крушельницкого, 1-37,
- Лавкова, 1-45,
- Листяная, 10б,
- Котлеевская (Ломоносова), 20,
- Матюшенко, 25-58а,
- Мациевской, 1-44,
- М. Михновского, 3а- 63,
- М. Грушевского, 50а, 52,
- Петра Болбочана (Мичурина), 1-44а,
- Молодежная, 1-49,
- Неждановой, 64-147,
- Шполянская (Никитина), 10-115,
- Озерная, 1- 25,
- Панкратовой, 17-45,
- Пасионарной, 1-26,
- П. Ивахненко, 30,
- Праведников мира, 12-78,
- Промышленная, 22,
- Проценко, 1-26,
- Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 3-44,
- С. Хорошенко, 1-53,
- С. Ядова, 12-63а,
- Слободская, 1-44,
- Социальная, 12,
- Стельмаха, 2-44,
- Степная, 1-31,
- Тарутинская, 1-11,
- Тихая, 2-52,
- Украинская, 14,
- Училищная, 22, 26,
- Хавкина, 1-51а,
- Химическая, 200-216,
- Хуторская, 1-105в,
- Цебриковская, 1-13а,
- Шилова, 1-27,
- Архитектора Нештурхи (Ширшова), 20-77,
- Шкодова Гора, 2-15,
- Ядовая, 8-61,
- пер. 1-й Известковый, 1-11,
- пер. 1-й Наличный, 3-7,
- пер. 1-й Юбилейный, 1-7,
- пер. 2-й Наличный, 1-12а,
- переулок 2-й Юбилейный, 8а,14,
- переулок 3-й Наличный, 1-9,
- переулок 3-й Восточный, 11,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
- переулок 4-й Наличный, 2-7б,
- переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2-147,
- переулок 5-й Наличный, 1-5,
- переулок 6-й Наличный, 2-9,
- переулок 7-й Наличный, 4-10,
- пер. Агрономический, 1-8а,
- пер. Килевый, 1-9а,
- пер. Круговой, 1а-13,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- пер. Любашовский, 1-19,
- пер. Л.Гинзбург, 1-43,
- пер. Мастерской, 1-11,
- пер. Новый, 1-14а,
- пер. Оранжерейный, 1-43а,
- пер. П. Калнышевского, 1-10,
- пер. Севастопольский, 2-18,
- переулок Хуторской, 1-29,
- переулок Цементный, 1-17,
- переулок Цементный, 6а,
- переулок Шахтинский, 21-46,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- переулок Ширяевский, 21,28,
- просп. Зеленый, 1-21,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Мациевской, 25а,
- спуск Слободской, 27б, 29.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Б. Арнаутская, 33-55,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Гимназическая, 3-30,
- Еврейская, 50-58,
- И. Прибика, 30-49,
- Канатная, 72-78,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Клименко, 25,33в,
- Ковальская, 19-55,
- Кордонная, 25-74в,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7- 37а,
- Косяченко А., 1-54/2,
- Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17,
- Киры Муратовой (Л. Толстого), 17, 19,
- М. Арнаутская, 36-59,
- М. Лысенко, 1а-27а,
- Нежинская, 64-79,
- Новосельского, 84-110,
- Вадима Корженко (Осипова), 37-56,
- Пантелеймоновская, 7-56,
- Платанова, 1-126,
- Преображенская, 41-66,
- Итальянская (Пушкинская), 41-71,
- Радостная, 114,116,
- Садыковская, 21, 21/корп, 23,
- Садовая, 11,
- С. Караванского (Жуковского), 39,
- С. Рихтера, 33-109,
- Среднефонтанская, 27-51,
- Сельская, 29-44,
- Спиридоновская, 12-17,
- Тесс Т., 1-43б,
- Тираспольская, 1-12,
- Троицкая, 45-60,
- Туристская, 7а-15,
- Успенская, 52-105,
- пл. В.Холодной, 1, 3,
- пл. Соборная, 1,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Нечипоренко, 4-14,
- переулок Ониловой, 3-28,
- переулок Садовый, 3-11а,
- переулок Среднефонтанский, 1б-22,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- просп. Украинских Героев, 27,
- сквер Старобазарный, 3, 7.