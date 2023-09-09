Нового голову Одеського району призначено – хто він?

Президент України Володимир Зеленський призначав нового голови Одеської районної військової адміністрації – як і передбачалося, ним став екс-начальник Департаменту кіберполіції Олександр Грінчак, який на цій посаді змінив Юрія Крука.

Відповідне розпорядження опубліковане сьогодні, 9 вересня 2023 року, на сайті глави держави.

«Призначити Грінчака Олександра Васильовича головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області», – йдеться у документі.

2019 року Олександра Грінчака призначили на посаду начальника Департаменту кіберполіції. До призначення на цю посаду він очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки та був першим заступником начальника Департаменту кіберполіції.

Як повідомляло «Одеське життя», 19 серпня 2023 року Кабмін погодив звільнення з посади за власним бажанням голови Одеської РВА Юрія Крука та погодив призначення на його місце Олександра Грінчака.

Раніше у соцмережах почали поширювати документ за підписом голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до офісу Президента України з проханням розглянути питання про звільнення голови Одеської РВА Юрія Крука.

Також повідомлялося, що Олег Кіпер розглядає питання про звільнення не лише Юрія Крука, а й керівників решти районних військових адміністрацій.