Новый глава Одесского района назначен – кто он?

Президент Украины Владимир Зеленский назначал нового главы Одесской районной военной администрации – как и предполагалось, им стал экс-начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак, сменивший на этой должности Юрия Крука.

Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 9 сентября 2023 года, на сайте главы государства.

«Назначить Гринчака Александра Васильевича главой Одесской районной государственной администрации Одесской области», – сказано в документе.

В 2019 году Александра Гринчака назначили на должность начальника Департамента киберполиции. До назначения на эту должность он возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и был первым заместителем начальника Департамента киберполиции.

Как сообщала «Одесская жизнь», 19 августа 2023 года Кабмин согласовал увольнение с должности по собственному желанию главы Одесской РВА Юрия Крука и согласовал назначение на его место Александра Гринчака.

Ранее в соцсетях начали распространять документ за подписью главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в офис Президента Украины с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главы Одесской РВА Юрия Крука.

Также сообщалось, что Олег Кипер рассматривает вопрос об увольнении не только Юрия Крука, но и руководителей остальных районных военных администраций.