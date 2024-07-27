Незважаючи на вихідний: де в Одесі не буде світла 27 липня

Сьогодні, у суботу, 27 липня 2024 року, частина Одеси залишиться без свеа до вечора через планові роботи ДТЕК.
За інформацією енергетиків, без електропостачання залишаться такі адреси:
Південний РЕМ:
- Гумільова, 3-14;
- Х.Федорова, 14-16;
- пров. Павлова, 1-7.
Роботи до 17:00.
- Дача Ковалевського, 14-89;
- Михаїла Врубеля (Магнітогорська), 18-28;
- Гумільова, 1-4,14;
- Х.Федорова, 1-35;
- пров. 1й Колгоспний, 2, 2а;
- пров. Маячний, 1/1.
Роботи до 20:00.
Також нагадаємо, що за інформацією НЕК «Укренерго», сьогодні стабілізаційні відключення світла будуть застосовуватися тільки в години вечірнього піку споживання.
Так, з 17:00 до 23:00 години діятиме одна черга відключень. В решту часу відключення не плануються.