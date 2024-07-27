Незважаючи на вихідний: де в Одесі не буде світла 27 липня

Незважаючи на вихідний: де в Одесі не буде світла 27 липня

Сьогодні, у суботу, 27 липня 2024 року, частина Одеси залишиться без свеа до вечора через планові роботи ДТЕК.

За інформацією енергетиків, без електропостачання залишаться такі адреси:

Південний РЕМ:

  • Гумільова, 3-14;
  • Х.Федорова, 14-16;
  • пров. Павлова, 1-7.

Роботи до 17:00.

  • Дача Ковалевського, 14-89;
  • Михаїла Врубеля (Магнітогорська), 18-28;
  • Гумільова, 1-4,14;
  • Х.Федорова, 1-35;
  • пров. 1й Колгоспний, 2, 2а;
  • пров. Маячний, 1/1.

Роботи до 20:00.

Також нагадаємо, що за інформацією НЕК «Укренерго», сьогодні стабілізаційні відключення світла будуть застосовуватися тільки в години вечірнього піку споживання.

Так, з 17:00 до 23:00 години діятиме одна черга відключень. В решту часу відключення не плануються.

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