Несмотря на выходной: где в Одессе не будет света 27 июля

Сегодня, в субботу, 27 июля 2024 года, часть Одессы останется без свеа до вечера из-за плановых работ ДТЭК.
По информации энергетиков, без электроснабжения останутся такие адреса:
Южный РЭС:
- Гумилева, 3-14;
- Х.Федорова, 14-16;
- пер. Павлова, 1-7.
Работы до 17:00.
- Дача Ковалевского, 14-89;
- Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28;
- Гумилева, 1-4,14;
- Х.Федорова, 1-35;
- пер. 1й Колхозный, 2, 2а;
- пер. Маячный, 1/1.
Работы до 20:00.
Также напомним, что по информации НЭК «Укрэнерго», сегодня стабилизационные отключения света будут применяться только в часы вечернего пика потребления.
Так, с 17:00 до 23:00 часов будет действовать одна очередь отключений. В остальное время отключения не планируются.