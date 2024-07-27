Несмотря на выходной: где в Одессе не будет света 27 июля

Несмотря на выходной: где в Одессе не будет света 27 июля

Сегодня, в субботу, 27 июля 2024 года, часть Одессы останется без свеа до вечера из-за плановых работ ДТЭК.

По информации энергетиков, без электроснабжения останутся такие адреса:

Южный РЭС:

  • Гумилева, 3-14;
  • Х.Федорова, 14-16;
  • пер. Павлова, 1-7.

Работы до 17:00.

  • Дача Ковалевского, 14-89;
  • Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28;
  • Гумилева, 1-4,14;
  • Х.Федорова, 1-35;
  • пер. 1й Колхозный, 2, 2а;
  • пер. Маячный, 1/1.

Работы до 20:00.

Также напомним, что по информации НЭК «Укрэнерго», сегодня стабилизационные отключения света будут применяться только в часы вечернего пика потребления.

Так, с 17:00 до 23:00 часов будет действовать одна очередь отключений. В остальное время отключения не планируются.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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