Несмотря на выходной: где в Одессе не будет света 27 июля

По информации энергетиков, без электроснабжения останутся такие адреса:

Южный РЭС:

Гумилева, 3-14;

Х.Федорова, 14-16;

пер. Павлова, 1-7.

Работы до 17:00.

Дача Ковалевского, 14-89;

Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28;

Гумилева, 1-4,14;

Х.Федорова, 1-35;

пер. 1й Колхозный, 2, 2а;

пер. Маячный, 1/1.

Работы до 20:00.

Также напомним, что по информации НЭК «Укрэнерго», сегодня стабилизационные отключения света будут применяться только в часы вечернего пика потребления.

Так, с 17:00 до 23:00 часов будет действовать одна очередь отключений. В остальное время отключения не планируются.