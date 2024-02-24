Неділя 25 лютого в Одесі обіцяє бути штормовим – прогноз погоди

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 25 лютого 2024 року, в Одесі посилиться вітер – його пориви можуть сягати 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження.
Одесити та гостей міста закликають бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки, не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач та відмовитися від відвідування пляжної зони – у штормову погоду у Чорному морі посилюється мінна небезпека.
Прогноз погоди в Одесі на 25 лютого
За інформацією синоптиків, в Одесі завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, з поривами до 15-20 м/с.
Температура вночі 5-7°С, вдень вона підніметься до 8-10°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 лютого
По Одеській області в неділю хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, подекуди пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С вище за нуль.
На дорогах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км.
Фото Сергія Курило