Неділя 25 лютого в Одесі обіцяє бути штормовим – прогноз погоди

Одесити та гостей міста закликають бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки, не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач та відмовитися від відвідування пляжної зони – у штормову погоду у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

Прогноз погоди в Одесі на 25 лютого

За інформацією синоптиків, в Одесі завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, з поривами до 15-20 м/с.

Температура вночі 5-7°С, вдень вона підніметься до 8-10°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 25 лютого

По Одеській області в неділю хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, подекуди пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С вище за нуль.

На дорогах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км.

Фото Сергія Курило