Воскресенье 25 февраля в Одессе обещает быть штормовым – прогноз погоды

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 25 февраля 2024 года, в Одессе усилится ветер – его порывы могут достигать 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
Одесситов и гостей города призывают быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки, не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач и отказаться от посещения пляжной зоны – в штормовую погоду в Черном море усиливается минная опасность.
Прогноз погоды в Одессе на 25 февраля
По информации синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 февраля
По Одесской области в воскресенье облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С выше нуля.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото Сергея Курило