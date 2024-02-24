Новости Одессы и Одесской области

Воскресенье 25 февраля в Одессе обещает быть штормовым – прогноз погоды

Воскресенье 25 февраля в Одессе обещает быть штормовым – прогноз погоды

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 25 февраля 2024 года, в Одессе усилится ветер – его порывы могут достигать 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Одесситов и гостей города призывают быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки, не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач и отказаться от посещения пляжной зоны – в штормовую погоду в Черном море усиливается минная опасность.

Прогноз погоды в Одессе на 25 февраля

По информации синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 февраля

По Одесской области в воскресенье облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С выше нуля.

На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Фото Сергея Курило

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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