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Не лише за графіками: частина Одеси залишиться без світла на весь день – перевірте свою адресу

Не лише за графіками: частина Одеси залишиться без світла на весь день – перевірте свою адресу

Сьогодні, у суботу, 23 листопада 2024 року, в Одесі продовжуються планові ремонтні роботи на електромережах. Через це низка вулиць буде без електрики до вечора.

Як повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно», без світла сьогодні залишаться:

Південний РЕМ

  • Абрикосова, 4-16, 45-53;
  • Дачна, 4/2;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
  • Рибальська, 20;
  • Рівності, 84-104, 91-195;
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34;
  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
  • пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 92, 197;
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43;
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Роботи до 18:00.

  • Зелена Балка, 58, 73, 114;
  • просп. Свободи.

Роботи до 19:00.

Читайте також: Відключення світла в Одесі цього дня: як вимикатимуть електрика 23 листопада (графік)

Північний РЕМ

  • Ак. Заболотного, 56-66 (парні);
  • Висоцького, 1-11а;
  • Семена Палія, 103-113.

Роботи до 19:00.

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