Не лише за графіками: частина Одеси залишиться без світла на весь день – перевірте свою адресу

Сьогодні, у суботу, 23 листопада 2024 року, в Одесі продовжуються планові ремонтні роботи на електромережах. Через це низка вулиць буде без електрики до вечора.
Як повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно», без світла сьогодні залишаться:
Південний РЕМ
- Абрикосова, 4-16, 45-53;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренко), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-104, 91-195;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
- пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 92, 197;
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Роботи до 18:00.
- Зелена Балка, 58, 73, 114;
- просп. Свободи.
Роботи до 19:00.
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Північний РЕМ
- Ак. Заболотного, 56-66 (парні);
- Висоцького, 1-11а;
- Семена Палія, 103-113.
Роботи до 19:00.