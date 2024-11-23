Новости Одессы и Одесской области

Не только по графикам: часть Одессы останется без света на весь день – проверьте свой адрес

Не только по графикам: часть Одессы останется без света на весь день – проверьте свой адрес

Сегодня, в субботу, 23 ноября 2024 года, в Одессе продолжаются плановые ремонтные работа на электросетях. Из-за этого ряд улиц будут без электричства до вечера.

Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», без света сегодня останутся:

Южный РЭС

  • Абрикосовая, 4-16, 45-53;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыбальская, 20;
  • Равенства, 84- 104, 91-195;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43;
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 18:00.

  • Зеленая Балка, 58, 73, 114;
  • просп. Свободы.

Работы до 19:00.

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Северный РЭС

  • Ак. Заболотного, 56-66 (парные);
  • Высоцкого, 1-11а;
  • Семена Палия, 103-113.

Работы до 19:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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