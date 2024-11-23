Не только по графикам: часть Одессы останется без света на весь день – проверьте свой адрес

Сегодня, в субботу, 23 ноября 2024 года, в Одессе продолжаются плановые ремонтные работа на электросетях. Из-за этого ряд улиц будут без электричства до вечера.
Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», без света сегодня останутся:
Южный РЭС
- Абрикосовая, 4-16, 45-53;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыбальская, 20;
- Равенства, 84- 104, 91-195;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;
- пер. Абрикосовый, 1-29, 43;
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Работы до 18:00.
- Зеленая Балка, 58, 73, 114;
- просп. Свободы.
Работы до 19:00.
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Северный РЭС
- Ак. Заболотного, 56-66 (парные);
- Высоцкого, 1-11а;
- Семена Палия, 103-113.
Работы до 19:00.